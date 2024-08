Deze pick-up is net zo macho als een Dodge RAM en mag wél de zero-emissiezone in

Nieuws

Lekker plaatje om het weekend mee in te gaan: de Maxus pick-up eTerron9. Nu nog een conceptmodel, en eerder te zien in op de autobeurs in Shanghai, maar op 16 september gaat het doek van de productieversie af. En die zou best wel eens weinig kunnen verschillen.

Maxus is in Nederland bekend met de bedrijfswagens eDeliver 3, 7 en 9 en een andere pick-up, de T90 EV. Allemaal elektrisch aangedreven, want daar gelooft het bedrijfswagenmerk heilig in. Vandaar dat op de bedrijfswagenbeurs IAA Transportation in Hannover naast de pick-up eTerron9 ook het ontbrekende busjesnummer wordt onthuld, de eDeliver 5.

Eerste 4x4 pick-up van Maxus

Over de productieversie van de eTerron9 is niet meer bekend dan dat het een full-electric vehicle wordt, met 4x4-aandrijving. De huidige T90 EV pick-up ontbeert deze functionaliteit vooralsnog. Wat we wel weten over de productieversie van de eTerron9, is dat de vormgeving van de zijkanten wel eens heel erg zou kunnen lijken op die van het prototype. En da’s best mooi nieuws.



eDeliver 5 in twee lengtes

Over de eDeliver 5 is wel meer bekend, hoewel nog onder voorbehoud van typegoedkeuringen. Zo heeft deze elektrisch gesloten bestelwagen maximaal 7,7 kubieke meter laadvolume en een maximaal laadgewicht van 1190 kilogram. Hij wordt leverbaar in twee lengtes.

De aandrijving wordt verzorgd door een 64 kWh-accupakket met 163 pk/240 Nm-sterke elektromotor, goed voor een actieradius van 355 km (WLTP, kortste lengtemaat). Rijd je binnen de stad, dan is zelfs 489 km haalbaar. Snelladen kan tot 70 kW.

Meer over beide modellen na ons bezoek aan de IAA in Hannover op 16 september.