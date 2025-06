Review Farizon SV (2025): Volvo-neef daagt Volkswagen ID.Buzz en Crafter uit

Nieuws

Steeds vaker zien we Chinese elektrische bedrijfswagens op de Nederlandse wegen. Nu is er weer een nieuwkomer op de Nederlandse markt terechtgekomen: de Farizon SV, waarbij de afkorting staat voor SuperVan. Maar hoe super is deze van? Een korte kennismaking.

Hoe rijdt de Farizon SV?

Denk niet dat de Farizon SV van een klein Chinees fabriekje komt. De bestelwagen is een product van het Geely-concern, waar ook Volvo onder valt. En eerlijk is eerlijk: de Farizon SV ligt heel goed op de weg. Sturen gaat heel precies en manoeuvreren is een eitje. Optrekken en regeneratief remmen verloopt lekker soepel.

Afhankelijk van de hoogte-lengte-combinatie van het model levert het 83 kWh-accupakket een aardige actieradius op. Een bereik tussen de 320 en 375 kilometer (gecombineerd WLTP) zou haalbaar moeten zijn. Is zo'n ruime actieradius niet per se nodig, dan is het accupakket van 67 kWh een optie. Daarmee kom je volgens de officiële opgave 270 tot 300 kilometer ver.

Nadeel is de irritante aanwezigheid van hulpsystemen. Natuurlijk is het een goede zaak dat de bus je helpt om veilig van A naar B te komen. Maar door de hoeveelheid alarmen die afgaan zodra je achter het stuur klimt, raak je binnen de kortste keren overprikkeld. Of dat de actieve veiligheid helpt?

De passieve veiligheid is trouwens zeker op orde. Voor zijn crashtest kreeg hij van Euro NCAP de maximale score 5 sterren.

Wat zijn de belangrijkste specs van de Farizon SV?

De motor van de Farizon SV is in het onderstel verwerkt en ligt er dus niet bovenop. Hierdoor heeft de SV 10 tot 15 procent meer laadvolume dan vergelijkbare modellen. In het kleinste carrosserievariant kun je zo´n 7 kuub aan spullen kwijt, in het grootste model is dat 13 m3. In totaal is de Supervan in zes verschillende hoogte-lengte-varianten te krijgen. Wat laadruimte betreft zit de SV een beetje tussen de Europese compacte en middelgrote bussen in. Bovendien biedt de Farizon SV een comfortabele laadhoogte van slechts 55 centimeter.

Het laad- en trekvermogen zijn gemiddeld voor zijn segment: tussen 1200 en 2000 kg, afhankelijk van de uitvoering. Een trekhaak wordt overigens gratis meegeleverd. Een ander interessant detail aan de Supervan is dat deze geen B-stijl bevat. Hierdoor varieert de schuifdeurbreedte van 1000 tot 1300 mm, een royale opening. En heb je een breder zicht rondom.

Wat is de prijs van de Farizon SV?

De kleinste variant (L1H1) is met 67 kWh-accupakket is leverbaar vanaf 41.780 euro, excl. btw. Heb ja qua lengte of hoogte een groter model nodig, of een grotere accu, kan de vanafprijs oplopen tot maximaal 51.290 euro, excl. btw. Bij die prijs ben je in het bezit van een L3H3 combinatie, met het grootste accupakket. Voor de meeste versies heb je normaliter de keus uit een 67 of 83 kWh-accu. Eind 2025 komt daar specifiek voor de L3H3 een 106 kWh pakket bij. Dat zorgt voor een actieradius tot 398 km. De 67 kWh accu is voor de L3H3 overigens niet beschikbaar.

Hoe is de Farizon SV uitgerust?

De standaarduitvoering van de SV is helemaal 'quattro stagioni' (vier seizoenen): hij krijgt af-fabriek onder andere stoelverwarming én stoelventilatie mee. Om de seizoenen echt te dienen, is spiegelverwarming eveneens standaard. Uiteraard is het centrale display te koppelen met je telefoon door middel van Apple CarPlay of Android Auto. Een tweede display achter het stuur voorziet je van alle relevantie rij-informatie. Een 60W usb-c-poort biedt de mogelijkheid om apparatuur op te laden.

Wat vind ikzelf van de Farizon SV?

Je moet stevig in je schoenen staan en bovenal zeker zijn van je zaak als je als Aziatische fabrikant in Europa een drukbezette bestelwagenmarkt wilt bestormen. Mijn conclusie: Farizon heeft dat lef. Niet alleen rijdt de bestelwagen strak en soepel, de SV kan prima concurreren op de Europese markt. Al moet-ie het natuurlijk wel opnemen tegen gevestigde namen als de Volkswagen ID.Buzz Cargo en -in de grootste versie - de Volkswagen Cafter. Maar vanwege de zeer acceptabele actieradiussen en laadvermogens gaan we de Farizon SV vast terugzien op het Nederlandse asfalt.