Besparen met je bedrijfsbus: 5 tips voor lager verbruik

Voor veel zzp’ers is de bestelwagen een van de grootste kostenposten. Al helemaal met de hoge brandstofprijzen van nu. Hierop besparen, levert veel geld op. En dat is eenvoudiger dan je denkt. Wij geven vijf simpele bespaartips.

Accijnsverhoging brandstof: 1 januari 2026

Hebben we nu al hoge brandstofprijzen, de oorlogen in de wereld maken het er niet beter op. Met name de strijd in het Midden-Oosten kan de olieprijzen zomaar omhoogstuwen. En alsof dat nog niet genoeg is: per 1 januari 2026 is de accijnsverlaging uit 2022 van de baan. Dat betekent dik 25 cent per liter erbij. Dat maakt elektrisch rijden weer een stukje voordeliger. Kun jij (nog) niet overstappen op stroom, dan is brandstof besparen wel zo prettig.

Gemiddelde Landelijke Adviesprijs (GLA)

Met onderstaande tips bespaar je misschien wel liters per maand. Wat met de actuele brandstofprijzen aardige bedragen kan opleveren. De Gemiddelde Landelijke Adviesprijs (GLA) van diesel is op het moment van schrijven 1,91 euro per liter, Euro95 komt op 2,15 euro. De prijzen kun je dagelijks opvragen bij United Consumers.

De GLA wordt niet altijd gevolgd. Lokale budgettankstations zitten er vaak een stuk onder. Het loont daarom de moeite om altijd in je omgeving te zoeken waar je het goedkoopst tankt. De ANWB heeft bijvoorbeeld de Onderweg app die per tankstation de actuele prijzen laat zien.

5 praktische tips om brandstof te besparen

Daarnaast is het slim om altijd zo zuinig mogelijk te rijden. Ook al vind je een goedkoop tankstation, dan nog betekent elke liter die je niet hoeft te tanken een nuttige besparing. Vandaar 5 praktische tips om geld in je portemonnee te houden:

1. Rijd anticiperend

Voorkom hard remmen en optrekken. Kijk ver vooruit en laat de bus uitrollen wanneer je moet vertragen. Dit bespaart niet alleen brandstof, maar ook slijtage aan remmen en banden.

2. Regelmatig onderhoud loont

Een goed onderhouden motor verbruikt minder. Vervang op tijd olie, luchtfilters en andere slijtagedelen. Laat ook je uitlaat en EGR-klep controleren – inwendige vervuiling leidt tot een hoger verbruik. En check je bandenspanning. Te zachte banden verhogen je brandstofverbruik, soms tot wel 5 procent. Bovendien zorgt het voor onregelmatige slijtage en zijn banden eerder aan vervanging toe. Controleer de bandenspanning daarom elke maand en pas deze aan op de belading van je bus.

3. Beperk stationair draaien

Als ondernemer sta je nogal eens in de wacht. Tussen twee klussen in, om je boterhammen te eten en ga zo maar door. Laat de motor niet onnodig draaien wanneer je stilstaat. Stationair draaien kost tot wel een halve liter brandstof per uur.

4. Beperk onnodig gewicht

Hoe meer gewicht je meezeult, hoe meer brandstof je verbruikt. Laat dus geen gereedschap, materialen of afval onnodig in de bus liggen. Voor elke kilo meer, moet de motor harder werken, wat meer brandstof kost. Check dagelijks voor vertrek wat je echt nodig hebt en laat de rest achter.

5. Plan je ritten slim

Combineer afspraken in dezelfde regio en vermijd piekuren. Minder kilometers en minder files betekent minder brandstofverbruik én minder stress.