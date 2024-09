Nieuws

Wanneer je een nieuwe bedrijfswagen wilt aanschaffen, heb je vast een boel vragen. Kopen of leasen is er een van, maar die hebben we hier al beantwoord. Wij stellen er nog 5 om je goed op weg te helpen.

1. Wat ga je vervoeren in je bedrijfswagen?

Als je diepvriesmaaltijden vervoert, heb je een andere bus nodig dan wanneer je timmerman of loodgieter bent. Bepaal dus eerst wat je nodig hebt: vries- of koelinstallatie, betimmering met kasten en lades, gewoon zoveel mogelijk vierkante ruimte met hooguit bescherming tegen beschadiging, ruimte genoeg voor pallets etc. Schat ook in hoeveel je in een keer wil vervoeren, want de meeste bussen zijn leverbaar in verschillende lengtes en hoogtes.

2. Hoe zwaar is je lading?

Dit is een belangrijke vraag, omdat het uitmaakt of je genoeg hebt aan het laadvermogen van een bus tot 3,5 ton. Heb je meer nodig, dan zul je minimaal een C-rijbewijs moeten hebben (wanneer het gewicht tussen de 3,5 en 7,5 ton ligt) en vaak ook een Code95 aantekening (vroeger chauffeursdiploma genaamd). Je B-rijbewijs is slechts geldig voor bussen tot 3,5 ton. Let vooral op met elektrische bussen, want daar gaat het totaalgewicht al snel over de 3,5 ton vanwege het zware accupakket.

Tip Goed verzekerd de weg op Kies de dekking die bij jouw (elektrische) auto past met de Interpolis Autoverzekering. Standaard € 0,- eigen risico en vrije reparatiekeuze. Bekijk nu

3. Hoeveel kilometer rijd je per dag?

De keuze tussen elektrisch rijden of niet, is tegenwoordig een heet hangijzer. Vooral als je veel in stadscentra moet zijn, is het goed om na te gaan wat jouw dagelijkse actieradius is. Vanaf 1 januari 2025 gaan veel stadscentra op slot vanwege zero-emissiezones. Met een elektrische bus kun je er echter altijd in.

Gelukkig worden actieradiussen van bussen steeds ruimer en kun je steeds sneller snelladen. Door de afschaffing van de bpm-vrijstelling op brandstofbussen, per 1 januari 2025, worden deze bussen flink duurder en is elektrisch rijden – wanneer de actieradius voor jou okay is – echt een goed alternatief.

4. Kan mijn bus een aanhanger trekken?

Kies je voor een elektrische variant, dan is het goed om te weten dat trekgewichten bij de stekkervarianten lekker doorgroeien. Tot 2.000 kilogram ongeremd is tegenwoordig prima te vinden. Zoek je een occasion op stroom, let dan goed op wat het kenteken zegt. Ga je toch voor brandstof, dan is de keuze in trekgewicht ouderwets riant. Als je je nooit in een zero-emissiezone komt en zwaar spul moet trekken, is diesel mogelijk de betere optie.

5. Moet ik echt voor 1 januari 2025 een nieuwe bus kopen?

Nee, natuurlijk niet. Maar er zitten wel een paar voordelen aan. Bijvoorbeeld: als je elektrisch wilt gaan rijden, kun je nog gebruik maken van maximaal € 5.000 euro SEBA-overheidssubsidie. Zolang de pot nog gevuld is. Kies je voor een diesel- of benzinebus en staat deze voor 1 januari 2025 op kenteken, dan mag je nog tot 2028 zero-emissiezones binnenrijden. Ook maak je dan nog gebruik van de bpm-vrijstelling. Maar beslis dan snel, want er gaan mogelijk wachttijden ontstaan om een kenteken aan te vragen.