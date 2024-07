Bedrijfsauto op benzine of diesel komt straks stad niet meer in

Nieuws

Op 1 januari 2025 worden in diverse stadscentra zero-emissiezones ingevoerd. Dat heeft grote gevolgen voor ondernemers. Want een bedrijfsauto op diesel op benzine komt er op termijn niet meer in. Of jij onder de uitzonderingen valt, lees je hier.

Zero-emissiezones voor beter leefklimaat

Op 1 januari 2025 zal de zero-emissiezone zijn intrede doen. In eerste instantie bij 17 gemeentes, later gevolgd door 10 andere stadscentra. Welke dat precies zijn, lees je onderaan dit artikel. De verwachting is dat er nog meer gemeentes bijkomen. De zones zijn bedoeld om het leefklimaat in de stadscentra te verbeteren. Busjes die geen uitstoot hebben, zoals elektrisch aangedreven versies, kunnen ongestoord hun werk blijven doen.

Uitzonderingen op zero-emissiezones tot 2028

De zero-emissiezones kunnen voor ondernemers ingrijpende gevolgen hebben. De loodgieter, de aannemer, de bezorger, elk bedrijf met een bedrijfswagen kan zomaar de toegang worden ontzegd. Er zijn echter wat uitzonderingen: heeft je bedrijfswagen een Euro 6-motor, dan kun je nog tot 1 januari 2028 in de meeste steden terecht. Met een Euro 5 is dat 1 januari 2027.

Ligt er een Euro 4-motor in je bus, dan is het al afgelopen per 2025. Welke Euro-versie jouw bedrijfswagen heeft, zie je op je kentekenbewijs of door je kenteken in te voeren op de RDW-website. Oldtimers (ouder dan 40 jaar) en de meeste rolstoeltoegankelijke voertuigen zijn overigens gewoon welkom.

Euro 6 en toch niet meer naar binnen

Heeft jouw bedrijfswagen een Euro 6-motor, maar is deze pas op of na 1 januari 2025 op kenteken gezet, dan heb je ook pech. Ook dan mag je niet naar binnen. Alleen elektrische bedrijfswagens die vanaf die datum zijn gekentekend, mogen de zero-emissiezones binnen rijden. Vanaf 1 januari 2028 zijn sowieso alleen emissieloze voertuigen toegestaan.

Bpm-vrijstelling bedrijfswagens per 1 januari 2025 ten einde

Alsof de inrichting van milieuzones niet genoeg is, verdwijnt op 1 januari 2025 ook de bpm-vrijstelling voor bedrijfswagens. Dat betekent tot wel veertig procent hogere prijzen voor een bedrijfsauto. Genoeg om rekening mee te houden wanneer je overweegt om een nieuwe bus te kopen. Gelukkig hebben de meeste importeurs genoeg productiecapaciteit gereserveerd bij de fabrikanten. Ook zijn er voldoende nieuwe bedrijfswagens uit voorraad leverbaar. Maar het eind van 2024 nadert snel, zeker als je je auto ook nog moet laten ombouwen, betimmeren en aanpassen.

Welke steden gaan dan op slot?

Bijna 30 steden hebben al aangegeven dat ze zero-emissiezones gaan instellen. Veel beginnen er meteen al op 1 januari 2025 mee, andere stellen het nog even uit. Sterker nog: Apeldoorn en Ede, die vooralsnog respectievelijk op 1 januari 2025 en 1 januari 2026 op slot gaan, hebben aangegeven te willen wachten tot 1 januari 2030. Wanneer dit besluit definitief is, lees je dat natuurlijk meteen bij Auto Review Bedrijfswagens. De hele lijst met gemeentes en de data wanneer de zero-emissiezone wordt ingesteld, vind je onder de volgende foto.

Welke gemeenten krijgen zero-emissiezones en wanneer?