Apeldoorn en Ede openen zero-emissiezones jaren later

Nieuws

Op de gemeentepagina’s van Apeldoorn en Ede lezen we dat beide gemeenten de invoering van de zero-emissiezones in hun stadscentra verplaatsen naar 1 januari 2030. Vooral om ondernemers meer voorbereidingstijd te geven. En andere belangrijke redenen.

Zero-emissiezones per 1 januari 2025

Op 1 januari 2025 sluiten 16 gemeentes hun centra voor bestelwagens die niet aan de emissie-eisen voldoen. Dat zijn niet alleen de oudere busjes op diesel, maar ook spiksplinternieuwe versies die op of na 1 januari 2025 op kenteken zijn gezet. Alleen elektrische bussen krijgen en houden onbeperkte toegang.

Apeldoorn verlengt voorbereidingstijd zero-emissiezone met 5 jaar

Apeldoorn zou begin 2025 gemeente nummer 17 zijn, maar vertraagt die invoering dus naar 1 januari 2030. Vooral omdat ze de ondernemers meer tijd gunnen om zich voor te bereiden op schoon en slim vervoer. Dit betekent vooral de overgang naar elektrisch rijden en juist hier voorziet de gemeente een ander obstakel: namelijk dat de aansluitingen van grote laadvoorzieningen vanwege een overbelast elektriciteitsnetwerk niet haalbaar zijn voor 2030.

Ede wacht op voldoende gebruikte elektrische bedrijfswagens

In Ede wordt de voorgenomen invoering van 1 januari 2026 vier jaar opgeschoven. Naast de ondernemersbelangen is in Ede de occasionmarkt van elektrische bussen een reden om te wachten. Volgens de website rijden veel ondernemers in Ede met gebruikte bussen en verwacht men niet dat de occasionmarkt voor 2030 voldoende ruimte biedt voor ondernemers. Overigens staat op de website dat het nog om een advies gaat, maar navraag door de redactie van Auto Review Bedrijfswagens leert dat het advies is omgezet tot een raadsbesluit en een feit is.

Geen overgangsfase meer

Beide gemeentes stellen wel dat de nieuwe deadline een harde deadline is. Er is op 1 januari 2030 geen ruimte meer voor overgangsfases en uitstel.