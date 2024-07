Op deze manier kun je met je bus alsnog een zero-emissiezone in

Nieuws

Op 1 januari 2025 wordt in veel stadscentra de zero-emissiezone voor bedrijfswagens van kracht. Voldoet je bus niet aan de regels, dan mag je eigenlijk het centrum niet meer in. Maar moet je er toch echt even zijn, dan is er toch iets mogelijk. Hoe dat zit, lees je hier.

Bedrijfswagens die niet aan de geldende regels voldoen, kunnen namelijk tot 12 keer per jaar alsnog een zero-emissiezone inrijden. Maar dan moet je wel een dagontheffing aanvragen. Dit kan zelfs achteraf (wel op dezelfde dag) als je niet in de gaten hebt gehad dat je een zero-emissiezone bent ingereden of vanwege een spoedgeval.

Dagontheffing bedrijfswagen kost 30 euro

In alle gevallen kost de dagontheffing 30 euro. Deze kan vanaf oktober worden aangevraagd via de website van de RDW. De ontheffing is dan 30 uur geldig, van 0.00 u op de dag zelf tot 6.00 uur de dag er na. Check wel bij de gemeente of er aanvullende eisen zijn voor de ontheffing.

Ontheffingen voor langere tijd

Via datzelfde loket kun je ontheffingen voor langere tijd aan te vragen, maar dan gaat het om bijzondere situaties. Bijvoorbeeld omdat:

de levertijd van je nieuwe elektrische bus te lang op zich laat wachten;

jouw voertuig niet emissieloos te leveren is;

je een bestelauto hebt die vanwege een handicap is aangepast;

je een plug-in hybride bus hebt en je kunt aantonen dat deze in deze zone emissievrij rijdt.

Op de website vind je ook alle uitzonderingen. Heb je een voertuig waar sowieso een ontheffing voor geldt, dan krijg je deze automatisch thuis gestuurd.