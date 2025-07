Nieuws

Het is niet helemaal een verrassing na de enorme piek in 2024, maar de verkoopcijfers van bedrijfswagens over het eerste halfjaar van 2025 zijn ronduit dramatisch. Slechts 9636 bussen vonden een nieuwe eigenaar. Vorig jaar waren dat er 45.939. Kunnen dealers nog wel rondkomen?

Spaarpotje gevuld in topjaar 2024

Om met dat laatste te beginnen: als ze de centen die ze afgelopen jaar hebben verdiend in de spaarpot hebben gedaan, dan kunnen ze de dip van dit jaar mogelijk nog wel uitzitten. In heel 2024 zijn namelijk bijna 130.000 bussen verkocht, bijna twee keer zoveel als in 2023. Die zijn ondertussen afgerekend, dus geld is er voorlopig nog wel.

Bus 15.000 euro duurder in 2025

De reden voor dit verkoopsucces is meteen de reden voor de diepdroeve cijfers voor het eerste halfjaar van 2025: per 1 januari 2025 is de bpm-vrijstelling voor grijs kentekens vervallen. Dit betekent dat bussen dit jaar gemiddeld zo'n vijftien tot twintigduizend euro duurder zijn geworden. Bovendien mag je met een bus met brandstofmotor die in 2025 is gekocht de vele zero-emissiezones niet meer binnen.

Daarom hebben veel ondernemers nog voor het begin van 2025 een nieuwe bestelwagen gekocht. Alleen al in december 2024 werden 32.734 bestelwagens op naam gezet. Maar ook in 'normaal' jaar 2023 waren dat er in december 4536. Bijna de helft van wat er in 2025 in zes maanden is verkocht.

Gemiddelde bus gaat tien jaar mee

Of de hoge verkoopaantallen van weleer weer terug zullen keren, is de vraag. Uiteindelijk moet elke bus een keer worden vervangen, maar afgaande op cijfers van de Europese brancheorganisatie ACEA is de gemiddelde leeftijd van een bestelwagen in Nederland 10,1 jaar. De boodschap aan de bedrijfswagendealer: nog even geduld a.u.b.

Top-5 best verkochte bussen 2025 tot nu toe

Hoe weinig bussen er ook zijn verkocht, er is altijd een top-5 te maken. Opvallend is hierbij dat het verschil tussen de nummers 1 en 2 en de rest nogal uiteenloopt. Waarbij het goed is om te weten dat de nummer 2 alleen elektrisch verkrijgbaar is.

Verkoop top-5 eerste halfjaar 2025

Ford Transit Custom: 1291 exemplaren Volkswagen ID. Buzz Cargo: 1225 Renault Master: 649 Mercedes-Benz Sprinter: 551 Renault Kangoo: 461

(Cijfers: BOVAG)