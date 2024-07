Deze 10 bedrijfswagens verkopen het best

Nieuws

Het eerste halfjaar van 2024 werden 45.939 bedrijfswagens op kenteken gezet. Vorig jaar waren dat er in dezelfde periode 37.838. Een stijging van ruim twintig procent. Die stijging heeft een reden: volgend jaar worden bedrijfswagens gemiddeld 40 procent duurder.

Dat het dit jaar extra druk is voor bedrijfswagenmerken, heeft te maken met de invoering van zero-emissiezones voor bedrijfswagens en het einde aan de bpm-vrijstelling voor bedrijfswagens. Beide oorzaken gaan in per 1 januari 2025.

Bedrijfswagens tot wel 40 procent duurder in 2025

Dit veroorzaakt een run op met name dieselbedrijfswagens. Want om tot 2028 een zero-emissiezone in te mogen met een niet-elektrische bedrijfswagen, moet deze voor 1 januari 2025 op kenteken staan. Daarnaast wordt een gemiddelde bedrijfswagen door de afschaffing van de bpm-vrijstelling gemiddeld zo'n veertig procent duurder.

Vandaar dat veel ondernemers nu toeslaan. Wat slim is, omdat levertijden zullen oplopen en importeurs, ondanks een extra voorraad, toch een keer nee moeten verkopen. Moet je je bus laten ombouwen, dan kan het nog langer duren voordat deze op kenteken staat. Je wilt dan niet het risico lopen dat dit pas na 1 januari volgend jaar kan.

De tien best verkochte bedrijfswagen op een rijtje

Maar welke bedrijfswagen scoort het best in deze drukke tijden? Volgens de verkoopcijfers ziet de top 10 er zo uit:



Positie Merk/Model Aantal 1 Renault Trafic 4.028 2 Mercedes-Benz Sprinter 3.638 3 Volkswagen Caddy 3.348 4 Volkswagen Transporter 3.222 5 Volkswagen Crafter 3.190 6 Renault Master 3.118 7 Ford Transit Custom 2.592 8 Mercedes-Benz Vito 2.093 9 Ford Transit 1.843 10 Opel Vivaro 1.293

Bron: BOVAG, op basis cijfers RDC