Test: waarom de Renault Master (2024) indruk maakt

De Renault Master heeft in 2024 een volledige make-over gekregen. In deze review ontdek je wat er nieuw is aan de imposante bus en waarom de elektrische versie het beste bevalt.

De Renault Master gaat in 2024 zijn vierde generatie in en vooral de E-tech elektrische versies zetten de tijd vooruit, met een volwaardige actieradius waar je als ondernemer uitstekend mee uit de voeten kunt. We testen de auto in Bordeaux.

Actieradius elektrische Renault Master

Vanzelfsprekend blijft de dieselmotor in de prijslijst staan, maar de elektrische Renault Master is het overwegen waard. De geëlektrificeerde versies maakten tijdens een eerste kennismaking indruk met hun wegligging, kracht en stilte aan boord – wat als chauffeur heel fijn is wanneer je er dagelijks vele kilometers mee op pad moet. Want ook dat kan: Renault laat zien dat de ontwikkeling van de batterij niet stilstaat. De nieuwe Master heeft met het zwaarste accupakket een actieradius van 460 kilometer.



Het ontwerp van de Renault Master 2024

Renault zelf spreekt over ‘Aerovan’-design. Door onder andere de achterste dakhoeken verder af te ronden, luchtgeleiders in de bumper te plaatsen, spiegels te stroomlijnen, de motorkap in te korten, de voorruit verder naar voren te plaatsen en de achterkant iets smaller te maken (wat richting ideale druppelvorm gaat), is de luchtweerstandscoëfficiënt met 20 procent gedaald.

Wat volgens Hélène Carvalho, productverantwoordelijke voor de Renault Master, op zijn beurt weer leidt tot een verlaging van het brandstofverbruik van 27 procent en een verbruikswinst bij de elektrische Masters van zo’n 20 procent.

Die luchtgeleiders in de bumper zijn een mooie zet. Het vooraanzicht is zeer opvallend en maakt de Master stoer en indrukwekkend. Maar die vangt ook veel wind. Door op de juiste plek openingen te maken om de wind door te laten, is het toch gelukt om de Cw-waarde flink te verlagen.



Interieur, beenruimte en comfort

Instappen in de hoge Master is eigenlijk ‘inklimmen’. Daar komt een element uit het dashboarddesign goed van pas: de aan beide uiteinden gepositioneerde bekerhouders doen het goed als handgreep. Het S-vormige dashboard is niet alleen prettig voor het oog: deze vorm schept optimale ruimte voor de rijder. Ook al omdat het tussenschot volledig recht is, wat op zijn beurt weer handig is voor eventuele betimmering/aankleding van de riante laadruimte.

De S-vorm heeft ook een nadeel: de beenruimte voor de middelste van drie inzittenden is erg beperkt.

Die middelste zetel – die naam mogen ze hebben, want ze zitten comfortabel – zal overigens meer worden gebruikt als bureautje. Omgeklapt levert de rugleuning namelijk een vlakke tafel op, met daaronder ruimte om een laptop in op te bergen. Op het onderdeel opbergruimte zit je sowieso goed met de Master: hij heeft zoveel vakjes en bakjes dat nooit iets los hoeft rond te slingeren.



Ergonomie en multimediasysteem

De bediening is logisch. Je grijpt eigenlijk nooit mis, behalve bij de schakelpook van de elektrische versie. Daar wil je de ruitenwisser nog wel eens inschakelen omdat beide hendels dicht bij elkaar zitten. Kwestie van wennen.

Het grote (standaard 10 inch) beeldscherm is helder en geeft eenvoudig toegang tot alle functies die beschikbaar zijn en de gekoppelde smartphone. Sterker nog, het zogenaamde OpenR Link multimediasysteem staat open voor allerlei apps die passen bij de bedrijfsvoering van de eigenaar. Ook zijn allerlei accessoires, bij eventuele opbouw, via dit scherm te bedienen. Er is daarom geen woud aan schermen meer nodig. Wel zo veilig.

Innovatief remsysteem

Over veiligheid gesproken: de Master beschikt over 20 rijveiligheidssystemen, inclusief een innovatief remsysteem dat rekening houdt met eventuele belading en zo altijd de juiste remkracht levert. En worden alle waarschuwingspiepjes je te veel, dan kun je deze via een knop op het dashboard uitschakelen. Of beter: overschakelen naar een persoonlijke modus waarin de rijder kan aangeven welke systemen er wel of niet actief moeten zijn.

De chauffeur heeft centraal gestaan in de op trucks geënte cabine. Rijden is plezierig: goed zittende stoelen, hoog bedieningsgemak, prima overzicht, mede door de grote spiegels. En al helemaal als je bij de gesloten cabine kiest voor de versies met elektronische achteruitkijkspiegel: echt een aanwinst, de camera aan achterzijde die met je meekijkt alsof het een normale binnenspiegel is.

Ruime keuze aan motoren: diesel en elektrisch

Wat aandrijving betreft is er een ruime keuze, diesel en elektrisch. Om met die eerste te beginnen: de Blue dCi diesels zijn vanzelfsprekend Euro 6, met vermogens van 105, 130, 150 en 170 pk, gekoppeld aan een handgeschakelde zesversnellingsbak. Een negentraps automaat volgt nog. De 105 pk-versie komt overigens niet voor op de Nederlandse prijslijst, die daarom opent bij 35.990 euro voor de basisversie gesloten bestel met 130 pk dieselmotor.

We hebben de 150 en 170 pk in Bordeaux gereden, om tot de conclusie te komen dat beiden voldoende kracht in huis hebben, waarbij de 150 pk-versie iets luidruchtiger zijn werk doet. Deze motorisering reden we bovendien in een kipper-versie van de Master, wat iets meer rammeltjes opleverde door de laadbak.

Elektrische Renault Master E-tech rijdt superieur



Maar de elektrische versies zijn wat rijden betreft de bovenliggende partij. De keuze bestaat hier uit een 40 kWh of 87 kWh accupakket dat samenwerkt met een 130 pk of 140 pk sterke elektromotor. Beide elektromotoren hebben 300 Nm trekkracht voorhanden, dat direct beschikbaar is.

Zoals gezegd rijdt de 87 kWh-versie 460 km volgens WLTP, de 40 kWh haalt 200 km. Het is dus zaak om vooraf te bepalen wat voor jouw bedrijf werkt. Hoewel de vanafprijzen niet schrikbarend uit elkaar liggen: 45.990 euro voor de kleine batterij en 50.990 euro voor de grote. Overigens volgt er op termijn nog een waterstofvariant.

Laadruimte: 10 centimeter langer

De toch al forse laadruimte is met 10 centimeter gegroeid ten opzichte van de vorige generatie. Daarnaast kan de zijschuifdeur 4 centimeter verder open, wat de belading net dat stukje makkelijker maakt. Af fabriek kan Renault maar liefst 40 carrosserievarianten leveren, met laadvermogens tot 4 ton en laadvolumes van 11 tot 22 kubieke meters.



Opladen van elektrische apparaten: V2L

De elektrische versies hebben nog een mooie extra: ze zijn leverbaar met elektrische aansluiting voor accessoires zoals koeling in de laadruimte of oplaadpunten voor oplaadbare apparatuur in laadruimte en cabine. Dit heet V2L, oftewel Vehicle2Load. Daarnaast kan een Master zelfs via een bidirectionele lader ingeschakeld worden om mee te helpen het elektriciteitsnetwerk te stabiliseren tijdens piekuren in elektriciteitsverbruik (V2G, Vehicle2Grid).

Renault Master levertijden: nog in 2024



De nieuwe Renault Master is nu bestelbaar en kan voor de snelle beslissers nog dit jaar op kenteken worden gezet. Zeker voor de dieselversies een belangrijk gegeven, want op die manier vermijd je de bpm-toeslag per 1 januari 2025 én kun je tot 2028 nog in stadscentra met zero emissiezones rijden.