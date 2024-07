Renault bedrijfswagens: modellen

Merken

Een overzicht van alle bedrijfswagens van Renault, van de Kangoo tot de Master.

Renault Express

De naam gaat al heel wat jaren mee, de bestelauto zelf is continu bij de tijd gehouden. Wie een compacte werker zoekt, is bij de bij de Express zeker aan het juiste adres. In het vooronder doet een 100 pk sterke benzinemotor het werk voor de berijder. Kijk op deze pagina voor meer informatie over de Renault Express.



Renault Kangoo

De Renault Kangoo is sinds zijn aantreden eind jaren negentig een bestelwagen die op een groot publiek kan rekenen. De guitige oogjes-koplampen van de eerste generatie zijn er niet meer, wat gebleven is zijn compacte buitenafmetingen, gecombineerd met riante inhoud. En tegenwoordig ook volelektrisch leverbaar, evenals met benzinemotor. Kijk op deze pagina voor meer informatie over de Renault Kangoo.



Renault Trafic

Renault hecht aan naamsbehoud. Ook de naam van middenvariant Trafic stamt alweer uit beginjaren tachtig. Vanzelfsprekend is de bestelwagen anno nu helemaal bij de tijd en dus ook leverbaar als E-tech. Naast een versie met dCi dieselmotor. Die laatste is bovendien met dubbelcabine leverbaar. Kijk op deze pagina voor meer informatie over de Renault Trafic.



Renault Master

De grootste bestelwagen uit het Renault-gamma is alweer zo’n veertig jaar de Master. Deze is net zijn vierde generatie ingegaan en traditioneel leverbaar in veel verschillende lenge- en hoogtematen, evenals zo’n veertig carrsosserievarianten. De drie dieselmotoren en twee E-tech-versies maken de keuze compleet. Kijk op deze pagina voor meer informatie over de Renault Master.