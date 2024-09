Waarom de Renault Estafette (2026) misschien wel de leukste bedrijfswagen is

Nieuws

De Renault Estafette was in de jaren zestig een populair busje. Nu keert de naam keert terug. Het uiterlijk van de nieuwe Renault Estafette (2026) knipoogt naar vroeger, maar technisch is-ie juist heel modern. De Estafette Concept van Renault is elektrisch, klein, wendbaar en - wat ons betreft - om op te vreten.



Wat krijg je als je de lengte van een Renault Kangoo, de draaicirkel van een Renault Clio en de laadcapaciteit van een Renault Trafic combineert? Het is niet het begin van een mop. Het antwoord luidt: de Renault Estafette. En wat ziet hij er guitig uit.



Renault Estafette komt in 2026



De elektrische Renault Estafette op de foto's is nog een conceptcar, maar Renault heeft al verraden dat hij in 2026 in productie gaat. En reken er maar op dat het uiterlijk nauwelijks gewijzigd gaat worden. De Renault Estafette (2026) is niet bedoeld voor een vakantie naar Zuid-Frankrijk of een roadtrip door Europa. Je zult hem vooral in de stad zien, met een pakketbezorger achter het stuur.



Renault Estafette is nu elektrisch

Steeds meer mensen kopen spullen via webwinkels en die pakketjes moeten vervolgens wel bezorgd worden. De milieu-eisen worden steeds strenger, zo mag je vanaf 2025 in veel steden al niet meer met een oudere dieselmotor rijden. Vandaar dat de Estafette elektrisch is. Het platform waarop hij staat, werd samen met Volvo ontwikkeld.



Renault Estafette laadruimte



Qua design zijn er overeenkomsten tussen de Estafette uit 1959. Zo hebben ze allebei dezelfde ronde koplampen en zijn ze compact, hoog en gemakkelijk in te parkeren.



De Estafette is met zijn lengte van 4,87 meter bijna even groot als een Renault Kangoo (4,91 meter). Maar hij is veel hoger: 2,59 meter (Kangoo: 1,85 meter). En omdat pakketbezorgers vaak moeten manoeuvreren in krappe binnensteden, is de draaicirkel zo klein mogelijk gehouden. Die is ongeveer gelijk aan die van de Renault Clio. Achterin kun je 7000 liter kwijt. Bij de Estafette uit 1959 moest een wijnvat overdwars tussen de achterwielen passen. Zou dat nog steeds het criterium zijn?



Actieradius Renault Estafette



In 2019 kwam Renault al met de Renault EZ-Flex, een auto die ons aan Pieter Post deed denken. De vormgeving van de Estafette heeft nog trekjes van deze concept car. Al was de EZ-Flex met zijn lengte van 3,60 meter nog kleiner. De Estafette is niet rood maar grijs, en heeft een knalgeel dak. De bijrijdersstoel is neerklapbaar. Een schuifdeur scheidt de cabine van de laadruimte.



De EX-Flex had een actieradius van 100 kilometer, maar over het rijbereik van de elektrische Estafette wil Renault nog niets kwijt. We gaan uit van minstens 200 kilometer.



Renault gaat retro



Renault is helemaal op de retro-tour. En nu dus ook met zijn bedrijfswagens. Binnenkort komt de Renault 5 op de markt, in 2025 volgt de Renault 4 en in 2026 de nieuwe Twingo. Slim, want wij hebben zelden zo vertederd naar een bedrijfswagen gekeken. Misschien moeten we toch maar pakketbezorger worden ...