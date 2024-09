Euro-6 diesel: tot wanneer mag je in alle milieuzones rijden?

Nieuws

Heb jij een bus met emissieklasse Euro-6, ook wel Euro VI of emissieklasse 6 genaamd, dan mag je in principe tot 1 januari 2028 een zero-emissiezone binnenrijden. In principe, want dan moet de bus wel vóór 1 januari 2025 op kenteken staan. Hoe het precies zit, lees je hier.

Euro-6 is de emissieklasse voor brandstofauto’s die na 2015 op kenteken zijn gezet. Wie nu een nieuwe bedrijfswagen op benzine of diesel koopt, koopt dus een Euro-6. Daarmee mag je tot 1 januari 2028 in zero-emissiezones rijden. Vanaf 1 januari 2028 zijn alleen emissieloze auto’s (elektrisch, waterstof) nog toegestaan in de zero-emissiezones.

Bus vóór 1 januari 2025 op kenteken is belangrijk

Er zit een kleine adder onder het gras. Bestelwagens die ná 1 januari 2025 op kenteken worden gezet, hebben nog altijd emissieklasse Euro-6. Niks aan de hand, zou je denken. Toch mogen die volgens de regels de zero-emissiezones niet meer binnen. Je bus voor volgend jaar op kenteken zetten, is dus belangrijk als je veel in stadscentra moet zijn. Houd wel rekening met lange wachttijden bij carrosseriebedrijven of RDW Keuringscentra, mocht je een bus hebben die moet worden aangepast en gekeurd.

Ontheffing vragen is beperkt mogelijk

Moet je toch in het stadscentrum zijn, dan kun je maximaal 12 keer per jaar een ontheffing aanvragen, mits je bus Euro-5 of Euro-6 (van 2025 of jonger) is. Maar ook hier geldt dat het in zero-emissiezones per 2028 echt afgelopen is voor niet-emissieloze voertuigen. Weet je niet welke emissieklasse jouw bedrijfswagen heeft, kijk dan op het kentekenbewijs. Mocht het daar niet opstaan, wat voorkomt, check dan je kenteken op RDW.nl.

Toch maar een elektrische bedrijfswagen?

Wil je probleemloos stadscentra blijven bezoeken in de toekomst, dan is een elektrische bedrijfswagen een goede optie. Actieradiussen worden steeds ruimer, laadtijden steeds sneller en prijzen steeds lager. Bovendien heeft lang niet iedereen een riante actieradius nodig. Zoek daarom uit hoeveel kilometer je huidige bedrijfswagen op een dag maakt, dan weet je of een elektrische bus in jouw prijsklasse een reële optie is.