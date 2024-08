RDW waarschuwt: haast je om bus voor 1 januari 2025 op kenteken te krijgen

Nieuws

Wie zijn nieuwe bedrijfswagen op brandstof moet laten keuren, liever geen bpm betaalt en bovendien tot 2028 toegang wil hebben tot milieuzones, moet voor 1 november 2024 bij de RDW aankloppen. Anders krijg je je kenteken mogelijk pas in 2025.

Eind van het jaar klinkt nog ver weg, maar in een persbericht laat de RDW weten dat ze zo’n drukte verwachten in de keuringsstations, dat je kans loopt dat een keuring niet meer dit jaar mogelijk is. Een keuring is nodig wanneer een bedrijfswagen wordt aangepast of afgebouwd. Advies van de RDW: maak in elk geval vóór 1 november 2024 een keuringsafspraak.

Bpm-vrijstelling weg: bus 9 tot 16 duizend euro duurder

Vanwege de veranderingen volgend jaar worden er momenteel recordaantallen busjes verkocht. Logisch, want zet je je bedrijfswagen pas na 31 december 2024 op kenteken, dan ben je gemiddeld tussen de 9 en 16 duizend euro extra kwijt aan bpm. Ook mag je er dan geen zero-emissiezones meer mee in. Behoorlijke verschillen, waardoor het extra jammer is wanneer je je bus wel op tijd hebt besteld, maar niet meer op tijd kan laten keuren.

Kentekenkeuring bedrijfswagen: verruiming openingstijden RDW?

Daarom heeft de RDW allerlei maatregelen genomen om maximaal te kunnen keuren. Zo zijn er zogenaamde voorrangsdiensten ingesteld, waaronder dus de kentekenkeuring, waarop extra medewerkers worden ingezet. Ook wordt op dit moment onderzocht of verruiming van de openingsuren bij (bepaalde) keuringslocaties en voor aan huis keuren een optie is. Maar daarover is nu nog geen uitsluitsel.