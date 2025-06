In deze Nederlandse steden is het per 1 juli 2025 afgelopen met vuile bussen

Nieuws

Nu wordt het serieus. In negen zero-emissiezones worden vanaf 1 juli 2025 boetes uitgedeeld. In welke steden liggen ze, wat kost zo'n boete en wie mag er niet meer in?

Amersfoort, Amsterdam, Den Haag, Gouda, Maastricht, Rotterdam, Tilburg, Utrecht en Zwolle kennen vanaf 1 juli 2015 een zero-emissiezone. Hier mag je niet meer naar binnen wanneer je bus vóór 2010 of ná 2024 op kenteken is gezet. Dat oude vervuilende bussen er niet meer in mogen, is helder. Maar een redelijk schone bus uit 2025 ook dus niet?

Alleen emissieloze busjes, op uitzonderingen na

Dat komt omdat officieel per 1 januari 2025 alleen emissieloze voertuigen de zero-emissiezone (zez) in mogen. Dus een elektrische bus die in januari 2025 is gekentekend mag naar binnen, een dieselbus niet meer. Dat eenzelfde dieselbus, maar dan van eind 2024, wél een zez in mag, heeft te maken met een uitzonderingsregeling - om ondernemers tegemoet te komen.

Let wel op: die 2024-dieselbus mag maar tot 2029 in een zez rijden. Daarna is het ook voor deze moderne bus einde oefening. Vanaf dat jaar zijn echt alleen emissieloze voertuigen welkom.

Welke bussen mogen zero-emissiezone in?

De nulemissiezones in de 9 genoemde gemeenten zijn per 1 juli 2025 verboden gebied. Voor alle duidelijkheid zetten we nog even op een rij welke bussen op brandstof daar wel en niet meer welkom zijn:

Euro-4 en oudere busjes: volledig verboden in zero-emissiezones.

en oudere busjes: in zero-emissiezones. Euro-5 busjes: toegestaan tot 1 januari 2027.

busjes: toegestaan tot 1 januari 2027. Euro-6 busjes, op kenteken voor 1 januari 2025: toegestaan tot 1 januari 2029.

busjes, op kenteken voor 1 januari 2025: toegestaan tot 1 januari 2029. Euro-6 busjes, op kenteken op of ná 1 januari 2025: verboden in zero-emissiezones.

Hoe hoog is de boete in een zero-emissiezone?

Rijd je vanaf 1 juli 2025 met een niet toegestaan busje een van de negen zero-emissiezones binnen, dan krijg je automatisch een boete thuisgestuurd van 120 euro. Camera's registreren elk voertuig dat de zone binnenrijdt. Wil je weten of jouw bedrijfsbus minimaal Euro-5 is, check dan je kenteken.

Mag ik dan echt geen zero-emissiezone meer binnen?

Eigenlijk niet, maar je kunt twaalf keer per jaar een dagontheffing aanvragen. Ook zijn er ontheffingsmaatregelen voor ondernemers die moeite hebben om te voldoen aan de regels. Bijvoorbeeld omdat een elektrische bestelauto voor hen nu niet betaalbaar is, niet leverbaar is of gewoonweg nog niet bestaat (denk aan hele speciale auto’s zoals verhuiswagens of kraanwagens).