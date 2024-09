Bedrijfsauto met Euro-4: tot wanneer mag je nog overal rijden?

Nieuws

Een bedrijfsauto met Euro-4, ook wel emissieklasse 4 of Euro IV genaamd, mag vanaf 1 januari 2025 geen zero-emissiezone binnenrijden. Vaak kan er wel een dagontheffing worden aangevraagd. Maar hoe zit het nu precies?

Welke emissieklasse je bedrijfsauto heeft, hangt grotendeels af van het jaar van eerste toelating. Voor Euro-4 gaat het om (bedrijfs)auto’s die zijn toegelaten tussen 1 januari 2005 en 31 augustus 2010. Wil je zeker weten welke emissieklasse jouw bedrijfswagen heeft, kijk dan op je kentekenbewijs. Mocht het daar niet op staan, wat voorkomt, check dan je kenteken op RDW.nl.

Arnhem krijgt past in juni 2026 zero-emissiezone

In Amsterdam, Arnhem, Den Haag en Utrecht gelden al langer milieuzones voor diesels. Daar mag je nog wel binnenrijden met een Euro-4 bedrijfsauto op diesel. Maar per 1 januari 2025 gelden in Amsterdam, Den Haag en Utrecht zero-emissiezones en wordt Euro-4 de toegang ontzegd, ook voor bedrijfswagens op benzine. Arnhem past de zero-emissiezone pas vanaf 1 juni 2026 toe.

Dagontheffing zero-emissiezone voor Euro-4

Heb je geen mogelijkheid om een nieuwe bedrijfsauto te kopen en moet je af en toe in een zero-emissiezone zijn, dan kun je met Euro-4 maximaal 12 keer per jaar een dagontheffing aanvragen.

Ligt je werkgebied in een zero-emissiezone, dan is het zaak om snel uit te vinden of je Euro-4 rijdt, of hoger. Met Euro-5 mag je namelijk nog tot 1 januari 2027 een zero-emissiezone binnenrijden. Is jouw bestelwagen Euro-6, dan heb je ontheffing tot 1 januari 2028. Dan moet deze Euro-6 bedrijfswagen wel vóór 1 januari 2025 op kenteken staan. Staat je Euro-6-bus na die datum op kenteken, en je dus een spiksplinternieuwe bus hebt, mag je er toch niet meer in.

Overweeg een elektrische bus

Schakel daarom op tijd over, of overweeg een elektrische bus. Dan houd je altijd toegang tot de zero-emissiezones.