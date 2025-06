Renault 4 E-Tech als bedrijfswagen: laat maar komen

Nieuws

Het duurde bij de originele Renault 4 niet lang voordat het model werd ontdekt als bedrijfswagen. De boxvorm was ideaal om om te bouwen: achterbank eruit, spullen er in. De nieuwe, elektrische R4 is nu aan de beurt om als bedrijfswagen dienst te doen. En hoe.

Mission possible?

De Vision 4Rescue conceptcar is helemaal afgestemd op de behoeften van moderne hulpdiensten. Vierwielaandrijving – met een extra elektromotor op de achteras – loodst hem moeiteloos over ruw terrein. De verhoogde carrosserie (15 mm extra bodemvrijheid) zorgt hierbij voor extra terreinvaardigheid. Wie weet zien we dit later terug bij gewone productiemodellen, vooral omdat Renault al een 4x4-conceptcar heeft laten zien, de R4 Savane 4x4 (zie foto's hieronder).

Tip Ontdek de Volkswagen Polo Stel jouw Volkswagen Polo samen, standaard vol features zoals Digital Cockpit, Lane assist en LED Matrix-verlichting, Stel samen

Inclusief drone-dakkoffer

Van de bumper tot het dak is de Vision 4Rescue ontworpen om te presteren onder druk. Voor en achter zitten stevige bumpers met sleepogen en extra verlichting. De conventionele delen zijn vervangen door 3D-geprinte onderdelen met schokdemping. Op het dak staat een aerodynamische capsule met drone-opslag en communicatieapparatuur waarmee in rampgebieden snel een netwerk kan worden opgezet. Een blauwe LED-strip zorgt voor zichtbaarheid in het donker.

Urgentie druipt er vanaf

De opvallende Combustion Red-lak met fluorescerende geelgroene strepen geeft het gevoel van urgentie dat hoort bij zo'n functionele auto. Grote opschriften als SAPPEURS POMPIERS (Brandweer), RESCUE en 112 maken het doel van deze auto overduidelijk.

Een mobiel commandocentrum

Binnenin draait alles om efficiëntie en veiligheid. De stoelen zijn deels gemaakt van gerecycled brandweerpakmateriaal, met brandweerlogo’s en een metalen handgreep met de tekst “Je te reçois 4 sur 4” (“Ik hoor je luid en duidelijk”).

Achterin zit een werkplek met uitschuifbaar bureau, dubbele schermen en altijd opgeladen apparatuur. Onderin is ruimte voor helmen, tassen, tablets en portofoons – alles wat de hulpdiensten nodig hebben, direct bij de hand.

Laat maar komen, die R4 bedrijfswagen

De Renault Vision 4Rescue is overigens meer dan een designoefening. Het is een mobiel, duurzaam én connected werkvoertuig dat klaar is voor het echte werk – elektrisch, efficiënt en mensgericht. Natuurlijk is dit conceptmodel op een specifieke doelgroep gericht, maar het is wel een eerste aanzet tot gebruik als bedrijfswagen. Wat ons betreft: laat maar komen.