Na protest gaat dit Amerikaanse merk door het stof - iconische benzinemotor keert terug

Goed nieuws voor liefhebbers van brute Amerikaanse pick-ups: de iconische 5,7-liter HEMI V8 maakt zijn comeback in de Ram 1500. Het Amerikaanse merk buigt hiermee diep voor de morrende klant.

Ram zwicht voor zijn klanten. Die schreeuwden moord en brand toen bleek dat er vanaf modeljaar 2025 alleen nog zescilinders ingebouwd zouden worden.

Nu beseft Ram dat de efficiëntere 3.0-liter Hurricane zescilinder geen vervanging is voor de brute kracht - en geluid - van de 5,7-liter V8. Ondanks het feit dat die Hurricane de krachtigste Ram-motor ooit is (540 pk en 706 Nm).

“We hebben een fout gemaakt door de V8 te schrappen. Nu lossen we dat op”, aldus CEO Tim Kuniskis. Hij zegt er nog bij - al dan niet ingegeven door het gedachtegoed van Trump: "We kijken niet naar ideologieën of statistieken. We tellen de verkopen. Daarom hijsen we de vlag en laten we de HEMI weer los."

Hybride krachtpatser met spierballen én verstand

De HEMI (afgeleid van de typische halfronde (hemisferische) verbrandingskamer) V8 levert 395 pk en 556 Nm koppel. De mild-hybride aandrijflijn combineert brute kracht met moderne efficiëntie, zoals cilinderuitschakeling, regeneratief remmen en een 48V elektromotor die extra koppel levert bij lage toeren. Met als bonustrack het typische V8-geluid.

HEMI naast Hurricane

De HEMI V8 is beschikbaar op de Ram 1500 Laramie, Limited en (iets later) Sport. Opvallend - en o zo Amerikaans - detail: de V8 krijgt een 'Symbol of Protest Badge' op de spatborden. Deze visualisatie van een ramkop die vooruit wordt geduwd door de V8 motor moet daadkracht symboliseren. Of een ironische terugblik op de verkeerde beslissing. De 3.0-liter Hurricane zescilinder blijft overigens wel gewoon in de prijslijst staan.

Prijs Ram 1500 HEMI V8

De Ram 1500 HEMI V8 is vanaf deze zomer te bestellen bij de dealers. Begin 2026 begint de levering. Prijzen zijn op dit moment nog niet bekend.