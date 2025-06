Wagenpark met bussen? Houd het overzicht met deze 5 stappen

Nieuws

Ineens draait je zaak als een dolle. Die ene bus is niet meer voldoende. Dus moet je plotseling met meerdere bussen grip op de kosten en het onderhoud houden. En zorgen dat alles zo efficiënt mogelijk rijdt. Met de volgende 5 stappen lukt je dat geheid.

1. Gebruik een digitale tool voor wagenparkbeheer

Je kunt natuurlijk alles wat belangrijk is - zie hieronder - zelf in een Excel-sheet bijhouden, maar handiger is het om gebruik te maken van speciale software. Denk aan tools als FleetGO of Transscope. Hiermee houd je onder andere de volgende dingen bij:

onderhoudsintervallen

verzekeringen en apk-data

kilometerstanden en brandstofverbruik

schade en ritregistratie

2. Plan onderhoud en keuringen centraal

Maak een overzichtelijke jaarplanning waarin je alle vaste momenten zet: de apk, zomer- en winterbanden, onderhoudsbeurten. Voorkom hiermee ad-hoc werkplaatsbezoeken die je planning kunnen verstoren.

Tip Ontdek de Volkswagen Polo Stel jouw Volkswagen Polo samen, standaard vol features zoals Digital Cockpit, Lane assist en LED Matrix-verlichting, Stel samen

3. Koppel wagengebruik aan je personeel

Laat je medewerkers 'inchecken' op de bus of bestelwagen. Dit kan via een app of zelfs via een gedeelde digitale checklist. Zo weet je wie wanneer reed, hoe de auto erbij stond, en of er gebreken zijn. Daarmee voorkom je miscommunicatie en onverwachte defecten.

4. Breng kosten en verbruik per voertuig in kaart

Door per wagen de kosten (lease, brandstof, onderhoud, verzekering) bij te houden, zie je snel welke voertuigen het meest (of minst) rendabel zijn. Dat helpt bij beslissingen over vervanging of uitbreiding.

5. Maak gebruik van 'connected' diensten

Sommige bedrijfswagenwerken ondersteunen klanten met uitgebreide hulpbronnen. Denk aan Ford Live of Mercedes-Benz Fleet Pilot. Dit zijn zogenaamde 'connected' diensten die nog verder gaan. Via een modem communiceren de via internet verbonden voertuigen rechtstreeks met systemen die de staat van de bus in de gaten houden en - indien gewenst - meteen een afspraak maken bij de dealer. Ook geven ze inzicht in de onder punt 1 genoemde zaken.

Fleetmanager inhuren of niet?

Je hoeft niet meteen een fleetmanager in te huren om alles op de rit te krijgen. Reken er wel op dat je extra tijd kwijt bent aan alle registratie en planning. Ook al heb je slimme oplossingen. Maar fleetmanager erbij of niet: als je werk maakt van wagenparkbeheer, bespaar je mogelijk geld. En boze klanten omdat je minder kans hebt op uitval van je wagens.