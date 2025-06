Bpm-maatregel slaat in als een bom: elektrische bestelwagens winnen terrein

Nieuws

Wie wil er nog een bestelwagen? Blijkbaar steeds minder ondernemers. Uit de nieuwste verkoopcijfers van BOVAG blijkt dat er in mei 2025 slechts 7957 nieuwe bestelwagens zijn verkocht. Ter vergelijking: in mei 2024 waren dat er ruim 29.000 meer. Wat is er aan de hand in bestelbusland?

Meer dan een kleine terugval

Ook in vergelijking met mei 2023 (29.793 stuks) is de daling enorm. We hebben dus niet alleen te maken met een terugval na het recordjaar 2024 – het is simpelweg dramatisch slecht.

Bpm-belastingmaatregel slaat in als een bom

De belangrijkste boosdoener? De afschaffing van de bpm-vrijstelling voor bestelwagens met een brandstofmotor. Sinds 1 januari 2025 moeten ondernemers namelijk bpm betalen bij de aanschaf van een diesel- of benzinebus. En dat bedrag is fors: al snel meer dan 10.000 euro extra.

Het gevolg? In 2024 hebben veel ondernemers nog snel een brandstofbus gekocht. Niet alleen vanwege de aanschafkosten, maar ook omdat je met een bus van vóór 2025 nog tot 2029 de zero-emissiezones in mag. Met andere woorden: de portemonnee van de ondernemer is leeg.

Elektrische bestelwagens winnen terrein

Toch is er ook goed nieuws te melden. Want de bedoeling van de overheid – schoner en duurzamer vervoer – lijkt effect te hebben. Elektrische bestelwagens zijn inmiddels verreweg het populairst.

Verkoopcijfers per aandrijflijn – januari t/m mei 2025:

Elektrisch: 6135 stuks

Diesel: 1505 stuks

Hybride: 163 stuks

LPG: 97 stuks

Benzine: 57 stuks

Elektrische busjes zijn met 6135 exemplaren goed voor meer dan 77% van alle verkopen tot en met mei 2025. Ter vergelijking: in heel 2024 werden er nog maar 4071 elektrische bestelwagens verkocht. De elektrische transitie is dus volop in gang.

Tip Ontdek de Volkswagen Polo Stel jouw Volkswagen Polo samen, standaard vol features zoals Digital Cockpit, Lane assist en LED Matrix-verlichting, Stel samen

De drie bestverkochte bestelwagens van mei 2025

Nog even de top 3 van best verkochte bussen op een rij:

Crisis of kantelpunt?

De verkoop van bestelwagens met verbrandingsmotoren zit in een vrije val en het lijkt geen tijdelijke dip. Dit is een kantelpunt: de bpm-maatregel werkt als versneller voor de overstap naar elektrisch rijden. Voor ondernemers is de keuze niet eenvoudig: investeren in elektrisch vraagt nog altijd om financiële armslag bij aanschaf. Gelukkig is het onderhoud vaak stukken goedkoper. Hoe dan ook, de de trend is helder: de toekomst van de bestelbus is elektrisch.