TEST Volkswagen ID. Buzz Cargo 4Motion (2025): veel te bieden, maar met kleine irritaties

De Volkswagen ID. Buzz heeft met zijn iconische en vrolijke uitstraling niet alleen consumenten, maar ook ondernemers weten te overtuigen. Hoe presteert de elektrische bedrijfswagen als robuuste Cargo 4Motion? Wij zochten het uit.

Wat valt op aan de Volkswagen ID. Buzz Cargo 4Motion (2025)?

De uitstraling van de ID. Buzz is niet te missen. Dit busje, of het nu gaat om de Cargo-versie of niet, straalt vrolijkheid uit. De optionele IQ.Light led-koplampen (bochtverlichting en bij groot licht anti-verblindend voor tegemoetkomend verkeer) stralen je letterlijk tegemoet zodra je de bus nadert en bewegen alsof ze wakker worden. Het maakt dat je zin in de werkdag krijgt.

Onze testbus heeft aan de achterkant een praktische klep, maar deuren behoren ook tot de mogelijkheden om de 3,9 m3 aan laadruimte te bereiken. Liever een schuifdeur aan beide kanten? Ook die is beschikbaar. Een opvallend extraatje is de verlichte strip tussen de koplampen, een optie van 80 euro. Spielerei natuurlijk, maar het maakt de vrolijke en moderne uitstraling helemaal af.

Wat is goed aan de Volkswagen ID. Buzz Cargo 4Motion?

De bus rijdt als een personenwagen en is heel comfortabel en superstil. De stoelen zijn fijn instelbaar en stevig. Het zicht op de weg is goed, mede door de laag doorlopende voorruit. Het camerasysteem met Area View, een extraatje van 140 euro, is de investering meer dan waard: het kijkt op alle fronten met je mee.

Het 4Motion-systeem verdeelt de kracht overal alle wielen en past dit in milliseconden aan wanneer een van de wielen grip verliest. Dit zorgt voor een stabiele wegligging. Heel prettig bovendien in combinatie met het 340 pk-sterke aandrijfsysteem dat gevoed wordt door een 77 kWh-sterke accu (basismodel 64 kWh). Daarmee ben je niet alleen snel weg, je kunt bovendien een aanhanger tot 1800 kilogram aanhaken. Een mooi extraatje voor het wat beperkte laadvermogen.

Tot slot: in de meeste elektrische bussen ligt de oplaadkabel los in het laadruim of ergens in een bakje in het interieur. Bij de ID. Buzz Cargo is in de laadvloer bij de rechter schuifdeur een afgesloten plekje voor de laadkabel. Met afwateringskanaal voor natte laadkabels.

Wat kan beter aan de Volkswagen ID. Buzz Cargo 4Motion?

De 4Motion biedt ‘slechts’ 640 kilogram aan laadvermogen. De basisversie gaat tot 733 kilogram. In zijn segment zijn laadvermogens tot 800 kilogram geen uitzondering.

Het tussenschot heeft een doorkijkje. De binnenspiegel kan zijn werk daarom doen. Maar je wilt natuurlijk vracht vervoeren als ondernemer. En dan is je zicht naar achteren weg. Met alle camera’s die er toch al rond de ID. Buzz Cargo met Area View hangen, zou een lcd-spiegel niet mogen ontbreken.

Heel irritant is de stalen gesp van de veiligheidsgordel rechts. Deze tikt continu tegen de b-stijl. Oplossing als er niemand zit: vastklikken. Ook is het knipperlichtgeluid nogal aanwezig. Ook zou er iets meer plek mogen zijn voor kleine zaken, zoals telefoon en bril. De meeste opbergplekken zijn te groot waardoor alles wegschuift.

Wat is de prijs van de Volkswagen ID. Buzz Cargo 4Motion?

De vanafprijs van de Volkswagen ID. Buzz Cargo 4Motion bedraagt 51.990 euro. Met extra opties, waaronder IQ.Light, Area View, 230V-omvormer en een wegklapbare trekhaak, kwam ons testmodel uit op 60.510 euro. Voor wie op budget let, is de standaard ID. Buzz Cargo beschikbaar vanaf 39.990 euro.

Wat vind ik van de Volkswagen ID. Buzz Cargo 4Motion (2025)?

Het is geen mals prijskaartje. De grotere Volkswagen e-Transporter begint immers al bij 46.990 euro (ex. btw en bpm). Het is voor mij daarom een keuze tussen praktisch en leuk. De ID. Buzz Cargo is bovendien meer dan een busje voor de rijder. Het is een personenwagen met laadruimte. Een extra overweging als je veel kilometers maakt en je genoeg hebt aan de geboden ruimte.

De actieradius van de 4Motion mag er zijn: 427 kilometer. Bovendien laad je aan de snellader (185 kW) in minder dan een half uur tot 80 procent bij. Je koopt niet alleen een bus, maar ook een visitekaartje. Klanten lachen je tegemoet.