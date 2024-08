Eerste naaktfoto’s Volkswagen Transporter (2024)

Nieuws

De Volkswagen Transporter 2025 is onthuld. Na enkele camouflagefoto’s en teaserbeelden van het interieur, ploffen nu de eerste 'naaktfoto’s' in de e-brievenbus. Maar helemaal nietsverhullend zijn die ook weer niet ...

Naaktbeelden of niet, we hebben nog steeds geen heel duidelijk beeld van de exacte vormen van de doorsnee Transporter. Volkswagen kiest er vooralsnog voor om alleen de robuuste Pan America-versie en de Caravelle personenvervoerder op de foto te zetten. Met geknepen ogen en door de wimpers kijken naar beide modellen, levert echter toch een vrij goed beeld op van de komende werk-Transporter.

Schattige familietrekjes van Volkswagen ID. Buzz Cargo

Kijk door de dikke kunststof stootranden op de flank en wulpse bumpers van de Pan Americana heen en vervang deze door die van de Caravelle. Dan ben je al een heel eind, is onze voorspelling. Dit ziet er modern, ja zelfs, vrolijk uit. Beetje dezelfde karaktertrek als de schattige elektrische broer ID. Buzz Cargo, maar wel op een heel eigen manier.

Neefje van Ford Transit Custom (2025)

Het is geen geheim dat de Transporter een volle neef is van de Ford Transit Custom. Toch heeft Volkswagen een heel eigen uiterlijk gecreëerd. Leg foto’s van beide modellen naast elkaar en je ziet vooral dat de Volkswagen-motorkap korter is en de voorruit groter. Of dit uitwerkt in beter zicht naar voren, blijft nog even afwachten. Ook de portierruiten zijn opnieuw typisch Transporter-hoekig, tegenover de iets vloeiendere ruitlijn van de Transit Custom.

Veel uitvoeringen Volkswagen Transporter

Hoe dan ook: Transporter-liefhebbers zullen generatie zeven omarmen. Als is het maar omdat er een VW-logo op de motorkap prijkt. Of vanwege de vele uitvoeringen: gesloten bestelwagen, dubbele cabine, Kombi (personenvervoer) en pick-up met dubbele cabine. De dubbele cabine heeft altijd een lange wielbasis met standaard dakhoogte, de gesloten bestel en Kombi zijn leverbaar met korte en lange wielbasis, in twee dakhoogtes. Dit laatste geldt niet voor de Caravelle, wel hier krijg je wel keuze uit twee lengtes.

Europallet past er met gemak in

De standaardlengte is 5055 mm, 146 mm langer dan zijn voorganger, de T6.1. De wielbasis groeide met 97 mm naar 3100 mm. De lange versie doet er tussen de wielen nog eens 400 mm bij. Omdat de laadruimte tussen de wielkasten 148 meer millimeters telt (nu 1392 mm), past een europallet er met gemak in, aldus Volkswagen.

De laadlengte is 2602 mm, of 3002 mm bij de verlengde versie. Bij de standaardversie levert dit maximaal 5,8 m3 op, de verlengde Transporter met verhoogde daklijn slaat tot 9 m3 aan spullen op. En mocht dit nog niet genoeg zijn: maximaal mag er 2,8 ton getrokken worden, afhankelijk van de uitvoering.

Volkswagen Transporter: diesel, plug-in hybride en elektrisch

Over keuzes gesproken: de Transporter en Caravelle zijn straks leverbaar met een breed pallet aan aandrijfvormen. Om te beginnen TDI turbodieselmotoren (110, 150 of 170 pk), maar ook een nieuw ontwikkelde plug-in hybride (232 pk) en een aantal elektrische varianten. Deze e-Transporters hebben allemaal een 64 kWh-accupakket, met vermogens van 136, 218 of 286 pk. Later volgt nog een minder krachtig accupakket, speciaal voor stedelijke distributie.

Automaat met meer beenruimte

Afhankelijk van de TDI-motorisering is er keuze uit een handgeschakelde versnellingsbak of een automaat. Waarbij de automaatselector voortaan aan de stuurkolom zit, wat meer beenruimte oplevert voor de bestuurder. De versnellingspook zit wel nog tegen het dashboard aangeplakt.

Uitrusting Volkswagen Transporter

Een lange uitrustingslijst, veel aandacht voor stroomvoorziening (USB en 230V, ook in de laadruimte), DAB+ digitale radio, Apple CarPlay, Android Auto, onlinediensten, een heel pakket aan rijassistentiesystemen etc. Het brengt de Transporter en de Caravelle helemaal bij de tijd.

Prijs Volkswagen Transporter en Caravelle (2025)

De prijzen voor alle versies en uitvoeringen worden bekendgemaakt op de internationale bedrijfswagenbeurs, medio september in Hannover. Vanzelfsprekend zijn wij daar aanwezig om de prijslijst op te halen en echt alle details met eigen ogen te bekijken.