Waarom de Volkswagen Transporter 2024 vertrouwd blijft en toch nieuw is

Nieuws

De nieuwe Volkswagen Transporter: vertrouwd en toch helemaal nieuw. Om de spanning op te bouwen, stuurt Volkswagen alleen nog wat detailfoto's de wereld in. Maar daarvan worden we toch vrolijk: de Transporter krijgt gewoon echte knoppen op het dashboard.

Hoewel we liever gewoon de hele auto hadden gezien, zijn het toch prima detailplaatjes van de nieuwe Transporter. Ze onthullen namelijk dat hij gewoon fysieke knoppen op het dashboard heeft en stroom/oplaadaansluitingen in het laadruim. Hoe de auto er echt gaat uitzien, wordt pas duidelijk tijdens de officiële introductie op de bedrijfswagenbeurs in Hannover, eind september 2024.

Fysieke knoppen op dashboard Volkswagen Transporter 2024

Volkswagen kiest ervoor om belangrijke, veelgebruikte knoppen niet meer diep in het softwaremenu van de Volkswagen Transporter (2024) te verbergen, maar veilig op het dashboard een plekkie te geven. Voor bijvoorbeeld voor snelle voorruitontwaseming/-ontdooiing, parkeercamera en toegang tot rijassistentiesystemen is een druk op de knop voortaan voldoende.

Riante stroomvoorziening voor apparatuur aan boord van Volkswagen Transporter

Net zo belangrijk voor de gebruikers is de stroomvoorziening aan boord. Aansluitingen zijn er voor USB-A, USB-C, 12V en – optioneel – 230V. Deels in het interieur, deels in de laadruimte. Hoe fijn is het als je daar je accu-apparatuur onderweg kunt opladen of dat je op de werkplek zelfs de stekker in het stopcontact kunt steken.

Bij de dieselversies vind je de 230V-aansluiting van 400 Watt op het frame van de bestuurdersstoel. Kies je voor een plug-in hybride of een elektrische Transporter, dan kunnen er twee additionele stekkeraansluitingen worden gemonteerd op de D-stijl. In deze versies bieden de drie 230V-aansluitingen een uitgangsvermogen van maar liefst 2300 Watt.

Prijs en showroompresentatie Volkswagen Transporter

De nieuwe Volkswagen Transporter zal na de presentatie in Hannover de dealershowroom binnendruppelen. Tegen die tijd, medio september 2024, gaan de orderboeken open. Prijzen zijn helaas nog niet bekend.