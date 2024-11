Volkswagen e-Transporter kost 46.990 euro: kan de snoezige ID. Buzz wel inpakken?

Nieuws

Voor het eerst sinds het door Ben Pon getekende T1-busje (1950) is er een elektrische Volkswagen Transporter. Hij is veel praktischer dan de Volkswagen ID. Buzz Cargo met stekker, maar dat zie je dan ook terug in de prijs.



Volkswagen heeft nu twee elektrische busjes in de prijslijst, de ID. Buzz Cargo en de e-Transporter. Die laatste is eigenlijk een vermomde Ford Transit.

Onderhuids is de e-Transporter dan ook hetzelfde, maar van voren ziet hij er duidelijk uit als Volkswagen. In de achterste ruitstijl en het achterwerk als geheel herkennen we wel duidelijke Ford Transit-genen. Alle e-Transporters hebben (net als alle Transits) een batterij van 64 kWh. Er zijn drie motoren met 136 pk, 218 pk of 286 pk.



Actie De vernieuwde Volkswagen ID.3 Ontdek de verrassend ruime ID.3 met sportief design en een rijbereik tot 595* km.

En dat voor een vriendenprijs! Bekijk nu

Prijs Volkswagen e-Transporter (2024)



De prijs van de Volkswagen e-Transporter is 46.990 euro. Vergeleken met de Ford Transit scheelt dat bijna niets: die kost 46.320 euro. Exclusief btw, want dat is bij bedrijfswagens gebruikelijk. Voor de volledigheid melden we dat de e-Transporter mét btw minimaal 58.262 euro kost.

De duurste versie heeft de beroemde naam Bulli gekregen, het koosnaampje van de Volkswagen-busjes in Duitsland. De stekker-Bulli kost 53.840 euro (eveneens exclusief btw).



Laadvermogen ID. Buzz Cargo en e-Transporter

Het laadvermogen van de e-Transporter is ruim 1100 kilo. Daarmee kan hij duidelijk meer aan dan dat andere busje van Volkswagen, de ID. Buzz Cargo. Die heeft afhankelijk van de uitvoering een laadvermogen van een luizige 640 tot 733 kilo. Daar worden niet alle ondernemers vrolijk van …

Ook als je een zware aanhanger wilt trekken, is de e-Transporter praktischer. Hij kan 2300 kilo trekken, terwijl de ID. Buzz in het gunstigste (en duurste) geval voor maximaal 1800 kilo gaat.

Transporter duurder dan ID. Buzz

De Volkswagen ID. Buzz slaat terug met meer charme en een lagere prijs. Zonder btw is de ID. Buzz Cargo te koop vanaf 39.990 euro. Een verschil van 7000 euro met de e-Transporter.

In 2025 wordt het prijsverschil kleiner, want dan komt de e-Transporter met een kleinere batterij van 43 kWh.



Actieradius e-Transporter

Is zo'n elektrisch Volkswagen-busje ook een beetje geschikt voor de dagelijkse kilometers? Dat valt alleszins mee. De goedkoopste e-Transporter (136 pk) heeft ook de grootste actieradius: 330 kilometer. Kies je voor meer vermogen, dan moet je iets eerder laden. De versies met 218 pk en 286 pk komen allebei 319 kilometer ver. AC-laden kan met 11 kW en DC-snelladen tot 125 kW, hiermee laad je in 38 min het accupakket van 10 naar 80 procent.



Je hoeft niet per se de elektrische versie te kopen; de Volkswagen Transporter is er ook als diesel en plug-in hybride op benzine.