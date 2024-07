Ford Bedrijfswagens: modellen

Merken

Een overzicht van alle bedrijfswagens van Ford, van de beroemde (elektrische) Transit tot de stoere Ranger.







Ford Transit Courier

De Ford Transit Courier is een bestelwagen van compact formaat en ruime functionaliteit. En daarmee zeer geschikt voor stadse klussen. Leverbaar met zowel diesel- als benzinemotoren en een elektrische variant. Kijk hier voor alle varianten van de Ford Transit Courier.

Ford Transit Connect

Een maatje meer nodig? Kijk dan eens naar de Ford Transit Connect. Nu ook voor het eerst leverbaar als plug-in hybride met een elektrisch rijbereik van 110 km (WLTP). Dit naast twee krachtige EcoBlue dieselmotoren. Kijk hier voor alle varianten van de Ford Transit Connect.

Ford Transit Custom

De compacte bestelwagenlijn van Ford wordt aan de bovenkant afgesloten door de Transit Custom. Deze bestseller in het gamma is leverbaar in diverse carrosserievarianten om het werk zo gemakkelijk mogelijk te maken. En met keuze uit een plug-in hybride benzinemotor, een sterke diesel of een stekker. Kijk hier voor alle informatie over de Transit Custom.

Ford Transit

De werktopper van Ford is al sinds jaar en dag de Transit. Deze alleskunner is voor elke denkbare klus te porren. Vooral ook door de vele varianten die er leverbaar zijn, van gesloten bestel tot dubbele cabine en chassis cabine, al dan niet dubbel. Vanzelfsprekend ontbreken de volelektrische versies niet. Kijk hier voor alle Transit-versies.

Ford Ranger

Een stoere pick-up met niet alleen sublieme werkcapaciteiten op en naast de weg, maar ook nog eens een schitterende verschijning. Praktisch en plezier gaan hier hand in hand samen. Vanaf volgens jaar ook als plug-in hybride leverbaar. Kijk hier voor meer informatie over de Rangers, inclusief de te verwachten plug-in hybride.