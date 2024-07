Ford Transit Custom (2024) wordt elektrisch en heeft dit hoge getal aan trekvermogen

Nieuws

De Ford Transit Custom is er nu ook als volledig elektrische E-Transit Custom. Een nog duurzamer alternatief voor de al langer bestaande hybride versies, zeker met de zero emissiezones in zicht. In dit artikel lees je meer over de E-Transit Custom 2024, zoals over zijn actieradius, de afmetingen en het opladen.

De Ford Transit is al sinds de jaren zestig een legende onder bedrijfswagens. Sindsdien heeft het model er enkele compactere familieleden bijgekregen, waaronder de wat kleinere Transit Custom. Die laatste is er nu ook als volledig elektrische variant.



Actieradius Ford E-Transit Custom 2024

Daarbuiten overigens ook, want de actieradius van de Ford E-Transit Custom is met 329 kilometer absoluut geschikt voor bovenregionale klussen. Immers: komt de reikwijdte in gevaar, dan is de E-Transit Custom met zijn snellaadmogelijkheid tot 125 kW snel weer op krachten. Wie onderweg moet bijladen, ziet per 5 minuten zo’n 30 kilometer extra actieradius op de boordcomputer verschijnen. Van 15 naar 80 procent kost volgens Ford zo’n veertig minuten. Een goeie lunchbreak dus.

Ford E-Transit Custom: elektrisch met een trekgewicht van 2.300 kilogram

De compacte afmetingen van de Ford E-Transit Custom zorgen dat hij zich vlot door het verkeer en nauwe stadse straatjes weet te bewegen. Zijn maximale laadvermogen van 1.147 kilogram en het hoge trekgewicht van maximaal 2.300 kilogram (ongeremd) onderstrepen de flexibiliteit van de bus.

Laadruimte van 5,8 tot 9,0 kubieke meter

Ford brengt de Ford E-Transit Custom vanaf 2024 in vele varianten, zodat er voor ieder bedrijf een bijpassende uitvoering bestaat. Bijvoorbeeld twee lengtevarianten, die uiteenlopen van een gesloten bestelauto met één rij passagiersstoelen, tot een model met flexibiliteit tussen vracht en maximaal acht passagiersstoelen. De grootte van de laadruimtes variëren van 5,8 tot 9,0 m3.



Krachtige elektromotoren met maximaal 286 pk

Daarnaast kunnen de verschillende carrosserievarianten in vier verschillende jasjes gestoken worden. De basisversie is de Trend. Een treetje hoger staat de Limited. Deze versie voegt onder andere lichtmetalen 16-inch velgen en volledige bekleding van de bagageruimte toe. Ten slotte kun je nog kiezen voor de Sport en de MS-RT uitvoering. Deze laatste is er echt voor de sportieve rijder of de snelle koeriersdienst: de MS-RT beschikt namelijk – net zoals de overige versies - over een 65 kWh-batterij, maar dan met 286 pk. De overige versies zijn ook niet slecht bedeeld met keuze uit twee vermogensvarianten: 136 en 218 pk; beide leveren 415 Nm trekkracht.



Uitrusting met bijzonder feature: omklapbaar stuur

Dat het leven van de chauffeur centraal staat, komt in praktische oplossingen naar voren. Zoals het kantelbare stuur: wanneer de wagen stilstaat, is het mogelijk om het stuur te kantelen waardoor het een bureautje wordt, met plek voor een laptop. Die laptop kun je overigens veilig in het dashboard opbergen. Om hiervoor ruimte te maken, is de bijrijdersairbag in de hemelbekleding opgenomen. Een 13-inch touchscreen geeft toegang tot allerlei functies en apps, zoals voertuig- en onderhoudsgegevens.



Hybride Ford Transit Custom

Bedrijven die graag een elektrische slag willen slaan, maar door de beperkingen in actieradius of andere zaken niet volledig kunnen elektrificeren, kunnen ook kiezen voor de Transit Custom PHEV. Deze plug-in hybride variant rijdt tot 55 kilometer elektrisch. Hierdoor kan de bestelbus in milieuzones elektrisch rijden en op de snelweg op de benzinemotor overschakelen.

Ford E-Transit Custom prijs

De nieuwe Ford E-Transit Custom is er vanaf 46.320 euro. Inclusief garantie van acht jaar of 160.000 kilometer op alle hoogspanningscomponenten. Een service-interval van twee jaar drukt, volgens Ford, de onderhoudskosten tot wel veertig procent.