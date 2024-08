Test: in de Ford Transit Custom (2024) kun je van je stuur eten

Nieuws

De totaal nieuwe Ford Transit Custom (2024) moet de schoenen vullen van zijn populaire voorganger. Dat doet het werkpaard met volle overtuiging. Op het piepwerk van veiligheidssystemen na. Maar dat is niet de schuld van Ford.

Meer laadvermogen voor Ford Transit Custom

De grootste verandering aan de Transit Custom is het feit dat hij zelfstandig is ontwikkeld door Ford Pro, de bedrijfswagentak van Ford. Deelde de vorige generatie het onderstel nog met de grotere Transit, de nieuweling werd vanaf scratch ontworpen. De nieuwe opzet biedt meer aandrijfmogelijkheden – diesel, plug-in hybride, volledig elektrisch en vierwielaandrijving - en bespaart gewicht. Waardoor er meer lading mee kan. Niet geheel en al onbelangrijk voor het beoogde werk van de bestelbus.

Luxe omgeving voor chauffeur

Naast een nieuw uiterlijk, met name het vooraanzicht werd er iets spannender op, is ook het werkdomein van de chauffeur onder handen genomen. Okay, je moet er een beetje inklimmen, maar daarna heb je het idee in een luxe personenwagen te stappen. Een goed zittende en verstelbare bestuurdersstoel, een overzichtelijk dashboard met digitale meters achter het stuur en een groot touchscreen op rechts als commandocentrale. Een lekker in de hand liggend stuur maakt het werkveld compleet.

Slim: doorlaadluik voor lange lading

Dat het hier alleen over de chauffeur gaat, zegt misschien al iets over de mederijders. De vaste tweezits bijrijdersbank is niet instelbaar en hard. Daar had iets meer comfort in gemogen. Wat wel prettig is: onder de bank is heel veel extra opbergruimte. En, heel slim, deze ruimte kan worden gebruikt als doorlaadruimte voor langere lading, mits je kiest voor het doorlaadluik (standaard op Limited).

Stuurtafel als optie

De middelste rugleuning is om te klappen en te gebruiken als bureautje. In het dashboard zit een groot afgesloten vak om de laptop in op te bergen. Meer werkruimte nodig? Kies dan voor een bijzondere optie, het omklapbare stuurwiel. Bij stilstand te gebruiken als tafeltje (onderdeel van het Mobile Office Pakket à 550 euro). Ook handig voor de lunch.

Veiligheidssystemen om gek van te worden

Het centrale touchscreen is richting bestuurder geplaatst en biedt toegang tot zaken zoals navigatie, audio, telefoon en alle veiligheidssystemen die de Transit Custom aan boord heeft. En dat zijn er nogal wat, genoeg om gek te worden van alle piepjes aan boord. Omdat je te snel rijdt, omdat je je handen niet (goed) aan het stuur houdt (althans, volgens het systeem), omdat je moe wordt (althans, volgens het systeem) of omdat je te dicht bij de wegmarkering rijdt. Gelukkig zijn deze zaken uit te zetten, maar de meeste alleen per rit. Telkens na het starten zijn de piepjes er weer.

Ford Transit Custom moet verplicht piepen



Overigens is dit geen Ford-ding. De piepjes zijn verplichte waarschuwingen die bij nieuwe auto’s (personen- en bedrijfswagens) aan boord moeten zijn in verband met Europese regelgeving. Extra erg is het dat sommige systemen nog niet werken zoals ze moeten. Zo ‘pikt’ de camera snelheidsborden op die op een parallelweg staan of ziet de onderborden niet.

Heb je dan de intelligente cruise control aan staan, die automatisch remt of accelereert op basis van deze borden, dan ga je ineens ongevraagd sneller of langzamer rijden. Erg onhandig. Het is dan wel verplicht, maar kan nog wel wat finetuning gebruiken.

Koning op de bok

Rijden met de Transit Custom is verder een zeer aangename bezigheid. De ergonomie is dik in orde. Je grijpt nergens mis waar het gaat over schakelaars en hendels. Zelfs het touchscreen is duidelijk en helder en kent een eenvoudige menustructuur. Een iPhone of Android-telefoon is volledig te integreren, waardoor ook deze bediening weinig afleiding oplevert. Stilstaan tijdens het bedienen blijft echter het allerveiligst. Overigens kan het touchscreen worden verbonden met Ford Pro-apps om bijvoorbeeld de staat van onderhoud of de locatie te monitoren.

Ford TDCI Ecoblue diesel met 170 pk

De combinatie van 8-traps automaat en 170 pk sterke tweeliter TDCI Ecoblue motor is er een om over naar huis te schrijven. De automaat doet zijn werk namelijk zo zijdezacht dat je de overgangen niet voelt. Heerlijk. De 170 pk gaat in de Sport-stand, een van de rijmodi waaruit je kunt kiezen, lekker uit zijn dak wanneer het gaspedaal wordt ingedrukt. De semi-onafhankelijke achterwielophanging zorgt voor een goede wegligging en daarmee voor een prettige rijdersbus. Alleen het windgeruis zou iets minder mogen zijn.

Houd je het brandstofverbruik liever een beetje onder controle, dan is de Eco-modus beter. Tijdens de test probeerden we van alles wat en kwamen uit op een gemiddeld dieselverbruik van zo’n 1 op 13. Niet slecht, maar let wel: dit is zonder lading en minder vaak starten en stoppen dan gebruikelijk voor dit soort wagens.



Ruim 1300 kilogram laadvermogen

Wie wel lading aan boord wil hebben, kan via de royale zijdeur of de ver openslaande achterdeuren tot zo’n 1300 kilogram kwijt in deze 320-uitvoering, waarbij de 320 staat voor de Maximaal Toelaatbare Massa (MTM) van 3200 kilogram. Nou ja, 3325 kg om precies te zijn. Leeggewicht is 1912 kg en andere MTM-versies zijn 300 en 280.

Aan ruimte biedt de gereden L2H1, de langste van de twee lengte uitvoeringen met een wielbasis van 3500 mm, 6,8 kubieke meter. De L1-versie houdt het met zijn wielbasis van 3100 mm op maximaal 5,8 m3.

Prijzen Ford Transit Custom (2024)

De Ford Transit Custom in de uitvoering die wij hebben gereden, de Limited 320, met 2.0 TDCi EcoBlue (170 pk), 8-traps automaat, L2H1, heeft een vanafprijs van 41.920 euro, ex. BTW en BPM. De prijslijst begint overigens bij 32.420 euro voor de Custom 280 L1H1. De Ford Transit Custom dubbele cabine begint bij 35.020 euro, de Custom hybride bij 41.020. De elektrische e-Transit Custom is er vanaf 46.320 euro.

Conclusie

Wie rijdt met een Ford Transit Custom heeft een mooie werkplek op wielen. Appetijtelijk uiterlijk, meer dan comfortabel interieur, goede wegligging en veel laadruimte en -vermogen. De 170 pk dieselversie in de test maakt de Ford, in samenwerking met de automaat, een kilometervreter pur sang. Eigenlijk maar twee minpuntjes: als bijrijder zit je wat spartaans en het windgeruis boven de 120 km/h zou iets minder mogen. Maar het is slechts kleingeld. Overall gaat de nieuwe Transit Custom een mooie toekomst tegemoet.