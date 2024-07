Bpm-voordeel bij Ford loopt op tot 16.000 euro (maar hier moet je aan denken)

Partnerbijdrage

De bpm-vrijstelling op bedrijfswagens met brandstofmotor eindigt op 1 januari 2025. En dat betekent dat een bedrijfsbus vanaf dan duizenden euro’s duurder wordt. Alleen: wie nog wil profiteren van de vrijstelling – én van toegang tot zero-emissiezones tot 2028, moet één ding niet vergeten.

Om aan de verwachte extra vraag naar bedrijfswagens te kunnen voldoen, hebben veel importeurs extra productieplaatsen gereserveerd bij hun fabrikant. Het loopt storm, zo blijkt ook uit de verkoopcijfers. En dat betekent dat ook de extra productieruimte langzaam opdroogt.

Bpm-vrijstelling? Op kenteken vóór 1 januari 2025

Om vóór 1 januari 2025 een bedrijfswagen op kenteken te hebben, is het dus zaak om niet te lang te wachten. Want let wel: niet alleen maak je dan nog gebruik van de bpm-vrijstelling, ook kun je dan nog tot 2028 ongehinderd de zero-emissiezones binnenrijden. Staat diezelfde nieuwe bedrijfswagen ná 1 januari 2025 op kenteken, dan kom je er niet meer in. Moet je bedrijfswagen ook nog langs de carrosseriebouwer en rdw typegoedkeuring, dan wordt het echt krap.

Behalve extra productieplaatsen, zijn er daarom ook fabrikanten die extra voorraad aanleggen van de meest gangbare modellen. Die zijn daardoor vaak snel leverbaar. Ford heeft dat bijvoorbeeld gedaan met de Transit Courier, Connect, Transit Custom, Transit en Ranger. Het bpm-voordeel hierbij loopt op van circa 10.000 euro voor de Transit Courier en Connect tot zelfs ruim 16.000 euro voor de Transit.

Ford Pro-voordeel

Omdat de keuze in uitvoeringen en uitrustingen mogelijk iets beperkter is dan wanneer je een bus helemaal zelf samenstelt, krijg je soms ook nog voordeel mee. Ford Pro-voordeel heet dat. Voor de Transit is dit 6.800 euro, voor de Transit Custom 4.500 euro en voor de Ranger 3.400 euro.