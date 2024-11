Review Ford Transit Custom PHEV (2024): dieselalternatief met lage bpm

Nieuws

Vanaf 2025 worden bestelwagens met dieselmotor door de hoge bpm stukken duurder. Als je niet elektrisch kunt gaan rijden en niet in zero-emissiezones hoeft te zijn, biedt Ford een mooi alternatief. De bpm-vriendelijke Transit Custom PHEV.



Bpm plug-in hybride bestelwagen 2025

Een dieselbus is vanaf 2025 niet meer bpm-vrij, en dat geldt ook voor een plug-in hybride (PHEV). Hoeveel bpm je betaalt, wordt bepaald door de CO2-uitstoot. En laten plug-in hybride busjes daarin nu veel beter scoren dan bestelwagens op diesel. Grofweg stoot een dieselbus gemiddeld zo’n 170 gram per kilometer uit, tegen 36 gram voor de Ford Transit Custom PHEV. En als je weet dat elke gram 74,41 euro bpm kost, dan is duidelijk dat de PHEV duizenden euro’s goedkoper is:

Bpm 2025 dieselbus, 170 g CO2/km: 12.650 euro.

Bpm 2025 PHEV, 36 g CO2/km: 2679 euro.

Rijdt een plug-in hybride bus lekker?

De PHEV is in busjesland een nog vrij zeldzame vorm van aandrijving. Dat rechtvaardigt de vraag: rijdt zo'n plug-in hybride bestelbus lekker? Ja, dat is zeker het geval, zo ondervonden wij tijdens de kennismaking met de Ford Transit Custom PHEV. Op dit moment is deze Transit trouwens de enig leverbare plug-in hybride bus in zijn klasse.

Elektrisch bereik Ford Transit Custom PHEV (2024)

De eerste 54 kilometer rijd je helemaal elektrisch, maar ook onderweg ondersteunt de elektromotor de aandrijving. De 11,8 kWh-accu wordt door (rem)regeneratie tijdens het rijden iets bijgeladen om de 2,5 liter viercilinder (233 pk) op piekmomenten een extra duwtje te geven. Wil je de accu helemaal volladen, dan kost je dat ruim 4 uur aan een standaard laadpaal of wallbox. Een snellaadaansluiting heeft de PHEV niet.

Van het geschakel tussen brandstof- en elektromotor merk je tijdens het rijden helemaal niks. De automaat, een continu variabele transmissie, weet altijd het juiste verzet te vinden. Daardoor trekt de bus soepel en vlot op, desnoods tot een topsnelheid van 160 km/h. Omdat een benzinemotor minder luidruchtig is dan een diesel, en vooral minder trilt, is het in het interieur aangenaam stil.

Is de Transit Custom PHEV even praktisch als de diesel?

Wat voor een ondernemer, naast kosten, van belang is, is de praktische bruikbaarheid van een bestelwagen. Zet je de PHEV af tegen een Ford Transit Custom diesel, dan lever je in elk geval niks in aan laadvolume en -afmetingen.

Laadvermogen Ford Transit Custom PHEV

Wat betreft laadvermogen overtreft de PHEV de diesel bij een L1H1-variant, maar moet hij iets toegeven bij de L2H1. Bijvoorbeeld:

Laadvermogen PHEV: 1217 kilogram.



Laadvermogen L2H1 diesel (136 pk) met automaat: 1327 kilogram.

Kan de Ford Transit Custom PHEV een aanhanger trekken?

Ja, dat kan. Al kan er bij de plug-in hybride iets minder aan de haak dan bij de meeste dieselversies:



Trekgewicht Ford Transit Custom PHEV: altijd 2300 kilogram.

Trekgewicht Ford Transit Custom diesel: tussen 2000 (alleen basisversie) en 2800 kilogram.

Komen er meer grote plug-in hybride bestelbusjes?

De Ford Transit Custom PHEV is vooralsnog de eerste PHEV in zijn klasse. Pas in de loop van 2025 zal Volkswagen de Transporter plug-in hybride de showroom binnenrijden. Prijzen hiervan zijn nog niet bekend.

Prijs Ford Transit Custom PHEV

De plug-in hybride bestelwagen van Ford is te bestellen vanaf 39.620 euro, exclusief btw en bpm. Bij bestelling in 2024 kun je tot en met 31 december 2027 een zero-emissiezone inrijden. Bij bestelling ná 1 januari 2025 is dat niet meer het geval. Bovendien komt er in 2025 nog 2769 euro aan bpm bij.