Hybride bestelbus: dit zijn de voor- en nadelen

Bij personenwagens is hybride rijden doodnormaal, al dan niet met een stekker. Wat bedrijfswagens betreft is de keuze vooralsnog zeer beperkt. Dieselbussen maken de dienst uit, maar die worden duurder wanneer de bpm-vrijstelling vervalt in 2025. Wat zijn de voordelen van hybride?

Wat is hybride rijden?

Hybride rijden betekent grofweg dat de verbrandingsmotor hulp krijgt van een elektromotor. Er zijn twee smaken: met of zonder stekker. In beide gevallen ondersteunt de elektromotor de brandstofmotor door op piekmomenten bij te schakelen. De stroom die hiervoor nodig is, wordt teruggewonnen uit remenergie en opgeslagen in een kleine accu.

Is een plug-in hybride zuiniger?

De stekkerversie, de plug-in hybride (PHEV), heeft een fors grotere accu en krijgt naast stroom uit remenergie ook stroom uit een laadpunt. Hiermee rijdt de PHEV enkele tientallen kilometers op stroom. Beide hybrideversies sparen door de elektrische ondersteuning op brandstof – en dus CO2. Waarbij de PHEV de meest zuinige versie is.

Zijn er hybride bedrijfswagens?

Bij personenwagens is er ruime keuze in PHEV-modellen, bij busjes valt dat vies tegen. Ford heeft de Transit Custom PHEV, Volkswagen komt in de loop van volgend jaar met de Transporter PHEV. En mogelijk een Caddy als stekkerhybride. Maar dan is de taart vooralsnog zo goed als op.



Dieselbus in 2025 zo’n veertig procent duurder

Reden: diesel is nog steeds de voorkeursmotor voor bedrijven, mondjesmaat gevolgd door volledig elektrisch. Daar kan echter verandering in komen, omdat dieselbusjes volgend jaar gemiddeld zo’n veertig procent duurder worden vanwege de afschaffing van de bpm-vrijstelling vanaf 1 januari 2025. Elektrisch blijft overigens bpm-loos.

Hoe wordt bpm in 2025 berekend?

Die bpm wordt per 2025 berekend over de CO2-uitstoot. Voor elke gram betaal je 74,41 euro aan bpm. En dan wordt een plug-in hybride bestelwagen ineens wel interessant. Een PHEV heeft immers volgens de WLTP-meting een extreem lage CO2-uitstoot. Een rekenvoorbeeld:

Hoeveel bpm betaal je voor een dieselbus?

Een gemiddelde dieselbus zit op zo’n 180 gram CO2/km. Volgens het nieuwe bpm-tarief betaal je dan 180 keer 74,41 euro: 13.394 euro.

Hoeveel bpm betaal je voor een plug-in hybride bus?

De WLTP-score voor de Ford Transit Custom PHEV (voorlopig de enige leverbare PHEV-bus) bedraagt 37 gram CO2. Dit maal 74,41 euro komt uit op 2754 euro. Tel uit je winst.

Verbruik PHEV schiet omhoog wanneer stroom op is

Maak je veel kilometers op een dag, dan is het goed om te weten dat een PHEV-hybride bus vooralsnog puur op stroom circa 50 kilometer kan rijden. Daarna valt de elektrische ondersteuning weg en schiet het brandstofverbruik flink omhoog. Je zult dus consequent moeten opladen om het lage verbruik te behouden.

PHEV net zoals diesel niet welkom in zero-emissiezones

Ondanks het feit dat een stekkerhybride tientallen kilometers op stroom kan rijden, mag je na 2027, net zoals diesels, geen zero-emissiezones meer inrijden. Omdat het niet te controleren is of je op dat moment op stroom rijdt of niet. Bovendien moet je je PHEV-bus in 2024 nog op kenteken zetten, anders mag je er per 1 januari 2025 niet meer in.

De voordelen en nadelen van een plug-in hybride bus

+ Deels elektrisch rijden

+ Grote actieradius door brandstofmotor

+ Minder bpm betalen in 2025 door lage CO2-uitstoot

- Na 2027 geen toegang meer tot zero-emissiezones (indien bus gekocht voor 1 januari 2025)

- Als de accu leeg is en geen ondersteuning meer biedt, schiet het brandstofverbruik omhoog