Volkswagen Caddy eHybrid (2024): zero-emissiezone of toch niet?

De Volkswagen Caddy rijdt alweer wat jaartjes mee. Toch is er nieuws: de lijn wordt binnenkort aangevuld met een plug-in hybrideversie, de Caddy eHybrid. Hiermee rij je 122 km schoon op stroom. Maar mag je met een Volkswagen Caddy eHybrid 2024 altijd een zero-emissiezone in?

Dat de Caddy binnenkort ook als plug-in hybride leverbaar is, is mooi nieuws voor de portemonnee en het milieu. De Caddy eHybrid belooft immers op papier 122 km elektrisch te rijden. Dat scheelt een hele hoop brandstof, want naast de elektromotor doet een 115 pk sterke benzinemotor het werk. Het gecombineerd systeemvermogen (elektro- en benzinemotor bij elkaar opgeteld) levert een prettig vermogen op van 150 pk.

Volkswagen Caddy eHYbrid 2024: 1 op 200!

Je kunt altijd zelf kiezen of je op stroom rijdt (mits er een volle accu is) of op benzine (als de tank is gevuld). Want moet je kilometers maken, dan is die benzinemotor erg gemakkelijk. Rij je vooral in de omgeving, dan is 122 kilometer elektrisch meestal ruim voldoende. Als je je beide aandrijfvormen tegelijkertijd gebruikt, voorspelt Volkswagen een gemiddeld verbruik van circa 1 op 200! Rij je alleen op benzine, hou dan rekening met 1 op 15,5. Snelladen kan tot 50 kW.

Zero-emissiezone blijft gesloten

Ondanks de ruime elektrische actieradius mag de Caddy eHybrid straks geen zero-emissiezones in. De regels zijn namelijk helder: alleen puur elektrisch mag erin. De rest moet aan dezelfde regels voldoen.

Blijft over dat je in de nieuwe toevoeging aan de Caddy-lijn kunt genieten van een standaard aanwezig digitaal instrumentarium, gevuld met veiligheidssystemen, waaronder dynamische verkeersbordherkenning, parkeerhulp, rijstrookassistent, cruise control en voetganger- en fiets herkenning. Eventueel kan een op ChatGTP gebaseerde spraakassistent alles handsfree bedienen.

Prijs Volkswagen Caddy eHybrid (2024) volgt nog

Prijzen en exacte uitvoeringsdetails laten nog even op zich wachten. Ook is nog niet bekend wanneer de orderboeken open gaan. We houden je op de hoogte.