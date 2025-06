Bedrijfswagen leasen? Trap niet in deze 5 valkuilen

Nieuws

Niet iedereen heeft een zak geld liggen om een nieuwe bedrijfswagen aan te schaffen. Een bedrijfswagen leasen is dan een prettig idee. Je weet wat je per maand kwijt bent en houdt cash op zak. Maar trap dan niet in veelvoorkomende valkuilen. Zoals deze 5:

1. Verkeerde leasevorm kiezen

Veel starters kiezen zonder onderzoek voor operational lease, terwijl financial lease soms beter past. De belangrijkste verschillen zijn:

Operational lease: inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Voor dit bedrag per maand ben je dus zo goed als klaar.

Financial lease: je koopt de bus op afbetaling en bent daarnaast nog kosten kwijt aan onderhoud, verzekering en wegenbelasting.

2. Te weinig letten op gebruiksgemak

Een stoer busje kiezen is makkelijk. Maar wees eens eerlijk: past het model bij je werk?

Heb je genoeg laadruimte voor je gereedschap of spullen die je vervoert?

Mag je het voertuig met rijbewijs B besturen?

Kun je makkelijk parkeren in de stad?

Is elektrisch een optie of niet?

Tip: probeer de bus eerst uit. Maak een proefrit met lading en check of het busje je écht ondersteunt in je dagelijkse werk. En natuurlijk het comfort. Maak je veel kilometers, dan is comfort belangrijk. En gemak: moet je veel uitstappen, check dan voor aanschaf of dit veel energie kost of niet.

3. Alleen kijken naar het maandbedrag

Een lage leaseprijs klinkt aantrekkelijk, maar wat zit er wél en níét in?

Hoeveel vrije kilometers krijg je?

Wat kost overschrijding van je kilometers?

Is het brandstofverbruik laag en/of de actieradius groot genoeg?

Tip: vraag je leasemaatschappij vooraf om een totaaloverzicht van alle kosten: de total cost of ownership (tco).

4. Kleine lettertjes overslaan

Veel ondernemers lezen de voorwaarden niet goed. Gevolg: onaangename verrassingen bij schade of vroegtijdige beëindiging van het contract. Let bijvoorbeeld op:

Boete bij tussentijds stoppen

Eigen risico bij schade

Bepalingen bij onderhoud of pechhulp

5. Niet vergelijken = geld laten liggen

Te snel beslissen kan je duur komen te staan. Tarieven en voorwaarden verschillen sterk per aanbieder. Vraag dus bij meerdere partijen een offerte op. Kies ook voor leasebedrijven die gespecialiseerd zijn in bedrijfswagens. Zoals je bedrijfswagendealer.