Zelf je bus bestickeren: vijf ontwerptips

Je bedrijfswagen of bus laten beletteren kan kostbaar zijn. Je kunt geld besparen door het zelf te doen. Wij hebben 5 goede ontwerptips.

Alles draait om de leesbaarheid van de boodschap. Vaak moet die in korte tijd gelezen en begrepen worden. De tips hieronder zijn dan ook bijna allemaal gericht op die leesbaarheid.

Tip 1: gebruik contrasterende kleuren

Ga niet automatisch voor je favoriete kleuren bij de belettering van een bedrijfswagen, maar kies een kleur die goed opvalt op de lakkleur van je voertuig. Zwart gaat goed op wit. Op zwarte en donkergrijze lak vallen witte letters juist weer meer op. Heb je een opvallende kleur bedrijfswagen als rood, geel of blauw? Check dan eerst goed welke kleur het best opvalt tegen de gekleurde achtergrond of maak een ontwerp met een eigen achtergrondkleur en contrasterende letters.

Tip 2: niet te veel tekst

De neiging om veel te vermelden is groot. Heel groot. Maar je bus is geen boek. Hoe meer je probeert te zeggen, hoe minder sterk je boodschap overkomt. Vaak heeft de lezer korte tijd om te lezen. De naam van je bedrijf, wat je doet en een manier om contact te zoeken, lijken ons voldoende.

Tip 3: korte en eenvoudige websitenaam

Hier had je waarschijnlijk al rekening mee moeten houden toen je je bedrijf begon: een pakkende naam die het goed doet op internet. Geen lastige spelling, geen koppelstreepjes of leestekens. Hoe eenvoudiger hoe beter.

Een optie is om een QR-code te maken die automatisch verwijst naar je website. Door een QR-code te scannen met de camera van een telefoon worden mensen direct naar je website geleid. Verwijs via de QR-code direct naar de pagina waar je de mensen wil hebben: de contactpagina bijvoorbeeld. Op internet zijn genoeg websites te vinden die gratis QR-codes maken. Betaalde versies houden bij hoe vaak je code gescand wordt.

Tip 4: gebruik niet alleen hoofdletters

Mensen lezen geen letters, maar woorden. De letters vormen het woord als één beeld in onze hersens. Zo komt het dat we niet elk woord afzonderlijk hoeven te spellen en we dus snel kunnen lezen. Lees dit stukje tekst maar eens:

Het mkaat neit uit in wlkee vloogdre de ltteers in een wrood saatn, het einge dat blegnaijrk is is dat de eretse en de ltaatse ltteer op de jiutse patals saatn. De rset van de ltteers mgoen wllikueirg gpletaast wdoren. Je knut vrelvogens gwoeon lzeen wat er saatt. Dit kmot dadrood we neit ekle ltteer op zcih lzeen maar het wrood als gheeel.

Dit geintje werkt het best met kleine letters, niet met hoofdletters. Onze hersens zijn veel beter getraind in kleine letters. We raden dan ook aan om geen hoofdletters te gebruiken bij het beletteren van je bedrijfswagen. Zo leest iedereen snel wat er staat.

Tip 5: gebruik geen vreemde lettertypes

Je kunt allerlei geweldige lettertypes (fonts) vinden, maar veel lettertypes zijn niet gemakkelijk te lezen. Zogenoemde scripts, die lijken op handschrift, zijn bijvoorbeeld lastig te ontcijferen. De stelregel is eenvoudig: hoe saaier, hoe beter. Het gaat om het snel overbrengen van de boodschap.

Tekst of geen tekst?

Twijfel je of je tekst op je bus wilt hebben? Lees dan het artikel over hoe je toch anoniem over straat kunt met een bedrijfsnaam op je bus.