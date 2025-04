Slaap gerust: 5 tips om je bus én gereedschap in eigen bezit te houden

Nieuws

Voor veel ondernemers is de bestelbus niet alleen een vervoermiddel, maar een rijdende werkplaats vol kostbaar gereedschap en materialen. Helaas weten inbrekers dat ook. Gelukkig kun je zelf veel doen om je bus en inhoud beter te beschermen. In dit artikel delen we vijf beveiligingstips voor je bestelbus.

1. Extra sloten op deuren

De standaardsloten van een bestelwagen zijn vaak niet opgewassen tegen inbrekers. Investeer in extra deursloten, zoals een deadlock beveiligingsslot of een trekhaakslot om de achterdeuren te blokkeren. Deze bieden een extra fysieke barrière die het openbreken flink lastiger maakt.

2. Alarmsysteem en voertuigvolgsysteem

Een goed alarmsysteem schrikt af en waarschuwt direct bij ongewenste toegang. Combineer dit met een voertuigvolgsysteem (GPS-tracker). Mocht je bus toch gestolen worden, dan is de kans groter dat hij snel wordt teruggevonden. Veel merken bieden overigens af fabriek trackingdiensten.

3. Binnenbeveiliging: kluis of gereedschapskist

Plaats een vergrendelde gereedschapskist of ingebouwde kluis in je laadruimte. Zo maak je het dieven een stuk moeilijker om er met je spullen vandoor te gaan, zelfs als ze binnen weten te komen.

4. Ramen blinderen of beplakken

Zorg ervoor dat niemand van buitenaf kan zien wat er in jouw bestelbus ligt. Dit kan met getinte ruiten, raamfolie of een blinde achterzijde. Wat niet gezien wordt, is minder aantrekkelijk om te stelen. Plaats bovendien stickers op de bus met teksten als “GPS-tracker actief” of “Geen gereedschap in de bus na werktijd”. Ze geven aan dat je bewust bezig bent met beveiliging, wat inbrekers eerder aanzet om verder te zoeken.

5. Parkeer bewust

Kies waar mogelijk voor een veilige parkeerplek, liefst op een goed verlichte locatie of op een afgesloten terrein. Parkeer met de achterdeuren tegen een muur of hek, zodat deze moeilijker bereikbaar zijn en laat geen waardevolle spullen in het zicht liggen. Helemaal veilig: neem ze mee naar binnen.

Beveiligen is geen overbodige luxe

Een goede beveiliging van je bestelwagen is geen overbodige luxe. Met preventieve extra maatregelen kun je het risico op inbraak flink verlagen, maar helaas nooit helemaal voorkomen. Bescherm je gereedschap, je investering én je gemoedsrust. Jouw lokale bedrijfswagendealer, garage of automaterialenhandel heeft vast nog meer tips in huis om ervoor te zorgen dat bus én materiaal gewoon bij jou voor de deur blijven staan.