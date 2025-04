Bij de Ford Explorer Cargo is de achterbank vervangen door iets beters

Nieuws

Niet iedereen heeft het geld liggen om een complete bus te kopen. Is vaak ook niet nodig. Als bloemist of bakker kun je met kleinere laadruimtes uit de voeten. Zoals die van de elektrsiche Ford Explorer Cargo. Daarmee rij bovendien zo de zero-emissiezone binnen.

Ford Explorer Cargo rijdt tot 602 kilometer

Een elektrische SUV die dankzij een ombouwkit verandert in een comfortabele besteller, op geel kenteken. Busjeskarakter in personenwagenuitvoering.

Met bovendien een enorme actieradius, mocht je ook in andere steden moeten bezorgen. De Ford Explorer rijdt namelijk tot wel 602 kilometer op een batterijlading. Snelladen van 10 tot 80 procent gaat in 26 minuten.

Achterbank vervangen door iets beters

Ford heeft bij de Explorer Cargo de achterbank vriendelijk bedankt voor bewezen diensten. Hij werd vervangen door iets veel beters: een vlakke laadvloer, een robuust tussenschot en een eigen huisje voor je laadkabel – want niemand wil hannesen met een snoer.

Wat krijg je daarvoor terug? Meer dan 1400 liter laadruimte, 595 kilo laadvermogen en een instaphoogte waar je geen acrobaat voor hoeft te zijn.

Geen laadvloer meer nodig?

De bank en alle bevestigingen hiervoor blijven gewoon in jouw bezit. Mocht je de Explorer in een later stadium willen verkopen – of wanneer de kinderen toch belangrijker blijken – dan kan de achterbank gewoon weer gemonteerd worden. Ook goed voor de inruilwaarde.

SUV-comfort meets bus-functionaliteit

De Explorer Cargo is een beetje the best of both worlds. Aan de buitenkant een stoere SUV, van binnen een vernuftige besteloplossing. Denk hierbij aan comfortabele stoelen, een gigantische 17-liter MegaConsole voor snacks (of administratie, als je echt moet) en een infotainmentsysteem waar je smartphone spontaan van gaat glunderen – mét Apple CarPlay, Android Auto en Ford Connected Navigatie.

En dan hebben we het nog niet eens gehad over alle slimme rijhulpjes aan boord: van fileparkeerkoning tot veiligheidsguru.

Dit is de prijs van de Ford Explorer Cargo (2025)

De Ford Explorer is er vanaf 32.512 euro, inclusief bpm en exclusief btw, rijklaar maken en Cargo-uitrusting. De Cargo-ombouw kost 1.950,41 euro (inclusief montage, ex. btw). Het gaat dan om de 52 kWh-Explorer met een actieradius van 378 km. Wil je 602 kilometer actieradius, dan begint de prijs bij 36.231 euro voor de 77 kWh-versie (inclusief bpm en exclusief btw, rijklaar maken en Cargo-uitrusting). De set is overigens eveneens leverbaar op al afgeleverde Explorers.