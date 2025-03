Zero-emissiezones: boetevrije periode verlengd en extra jaar uitstel voor Euro-6

Nieuws

De invoering van zero-emissiezones in Nederland blijft in beweging. Deze keer met goed nieuws voor ondernemers: de boetevrije periode wordt verlengd naar zes maanden en bestelwagens met een Euro 6-motor krijgen een extra jaar toegang. Maar wat betekent dit concreet voor jou als ondernemer?

Boetevrije periode verlengd naar zes maanden

Bijna dertig gemeenten introduceren een zero-emissiezone, waarvan de eerste vijftien al actief zijn. De rest volgt in de komende jaren. Vanaf de startdatum geldt nu een boetevrije periode van zes maanden (voorheen vier maanden). In deze periode krijg je een waarschuwing als je de zone betreedt met een niet-toegestane bestelwagen, maar nog geen boete.

Welke voertuigen mogen zero-emissiezone in?

In principe zijn alleen emissievrije bedrijfswagens toegestaan (elektrisch of waterstof), maar er gelden enkele uitzonderingen. Daarom in het kort nog even de belangrijkste regels op een rij:

Euro-4 en oudere busjes: volledig verboden in zero-emissiezones.

en oudere busjes: volledig verboden in zero-emissiezones. Euro-5 busjes: toegestaan tot 1 januari 2027.

busjes: toegestaan tot 1 januari 2027. Euro-6 busjes, op kenteken voor 1 januari 2025: toegestaan tot 1 januari 2029.

busjes, op kenteken voor 1 januari 2025: toegestaan tot 1 januari 2029. Euro-6 busjes, op kenteken op of ná 1 januari 2025: verboden in zero-emissiezones.

Dagontheffing : je kunt 12 keer per jaar een tijdelijke ontheffing aanvragen.

: je kunt 12 keer per jaar een tijdelijke ontheffing aanvragen. Andere ontheffingen : er zijn allerlei ontheffingen, bijvoorbeeld voor gehandicaptenvervoer, speciale uitvoeringen etc.

Deze regels geven ondernemers die met hun bedrijfswagens nog tot 2027 of 2029 naar binnen mogen, de tijd om over te stappen op elektrische alternatieven.

Extra uitstel voor Euro-6: toegang tot 2029

Hoewel de einddatum voor Euro 6 momenteel nog 1 januari 2028 is, is besloten deze met een jaar te verlengen. De wetswijziging hiervoor wordt in gang gezet en is daarom voor eind 2028 officieel.

Als eerste onze gratis bedrijfswagennieuwsbrief ontvangen? Schrijf je dan alvast in:



Aanmelden Ontvang het laatste bedrijfsauto-nieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Dit is een opsteker voor veel ondernemers. Volgens Zero-emissie Stadslogistiek heeft bijna 46% van alle bedrijfswagens een Euro 6-motor, waardoor deze verlenging een groot verschil maakt voor een grote groep ondernemers.



In welke gemeenten zijn of komen zero-emissiezones?

Wil je weten welke gemeenten een zero-emissiezone invoeren en wanneer? Bekijk het overzicht hieronder: