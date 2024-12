Zero-emissiezones 2025 definitief van start met deze kleine wijzigingen

Nieuws

De zero-emissiezones gaan gewoon door. Volgens de NOS heeft de Tweede Kamer gisteren besloten het kabinet niet langer te dwingen om de zero-emissiezones op de lange baan te schuiven. Wel komen er een paar kleine aanpassingen op regels en moet er nog een keer over worden gestemd.

Kleine wijzigingen in de regels

Hoewel de invoering van de zero-emissiezones nu toch echt lijkt door te gaan, zijn er enkele aanpassingen gedaan om de overgang soepeler te maken:

Langere wenperiode: de boetevrije periode wordt verlengd van vier naar zes maanden. Dit geeft ondernemers meer tijd om aan de nieuwe regels te wennen.

Extra toegangsjaar voor Euro-6 voertuigen : bedrijfswagens met een Euro-6 motor die uiterlijk op 31 december 2024 op kenteken zijn gezet, mogen een jaar langer de zones binnenrijden, tot 1 januari 2029. Dit geeft deze ondernemers vier jaar de tijd om over te stappen op emissieloos.

Bedrijfswagens die op of na 1 januari 2025 worden aangeschaft, moeten volledig emissievrij zijn om toegang te krijgen tot de zones. Dit betekent dat een Euro-6 voertuig uit 2025 geen toegang meer heeft. Euro-5 voertuigen mogen tot 1 januari 2027 binnenrijden, Euro-4 is helemaal niet meer welkom. Voor voertuigen die niet aan de regels voldoen, is maximaal twaalf keer per jaar een dagontheffing aan te vragen.

Nog een keer stemmen op 17 december



Op 17 december 2024 wordt er voor de laatste keer gestemd over de situatie: er liggen een paar voorstellen vanuit politieke partijen om alsnog uitstel te regelen. De Kamer heeft echter gezegd daar niet meer in mee te gaan.

Bovendien ziet verantwoordelijk staatssecretaris, Chris Jansen (PVV), af van eventuele wetgevende maatregelen om gemeenten alsnog te dwingen om de zones uit te stellen. Maar voor de volledigheid: in een week kan veel gebeuren. We wachten 17 december daarom nog even af.