Zo simpel is de overstap naar een elektrische bestelbus vandaag de dag

Nieuws

De keuze tussen een elektrische bus of een op brandstof lijkt lastig, maar het antwoord is vaak simpeler dan je denkt. In de meeste branches blijkt een elektrische bus - in veel gevallen - ruim voldoende. En dat besef lijkt langzaam door te dringen.



Elektrische bestelbus rukt snel op: verkoopcijfers liegen niet

De verkoop van elektrische bestelwagens schiet omhoog. In het eerste kwartaal van 2025 waren van de 5144 verkochte bussen maar liefst 4216 elektrisch*. De dieselmarkt stortte in door twee belangrijke veranderingen: de introductie van bpm op brandstofbussen en de opmars van zero-emissiezones.

Een kleine kanttekening: in 2024 werd nog massaal ingeslagen op diesel vanwege de aangekondigde bpm- en zero-emissieregelgeving. Toch is de verschuiving in 2025 een historisch keerpunt: in 94% van de verkopen koos de ondernemer voor een stekkerbus.

Elektrische bussen worden steeds beter

De angst voor beperkte actieradius of laadcapaciteit wordt bovendien steeds minder relevant. Moderne elektrische bestelwagens bieden, afhankelijk van het segment, merk en uitvoering:

Actieradiussen van ruim 300 tot zelfs 400 kilometer per lading

Trekgewichten boven de 2000 kilogram

Laadvermogens tot (ver) boven de 1500 kilo

Ja, de absolute cijfers zijn bij diesel soms nog net hoger. Maar de enig juiste vraag is: hoeveel heb jij écht nodig?

Hoeveel rij je echt? De cijfers zeggen genoeg

Moet je elke dag met vier mensen, een aanhanger met minigraver en tuingereedschap naar de andere kant van het land? Dan is diesel jouw vriend. Maar in veel andere gevallen kan een check van je huidige vervoersbehoefte duidelijk maken dat je met veel minder kilometers en kilo’s ook uit de voeten kan. De meeste ondernemers rijden namelijk véél minder dan gedacht, zo laten cijfers van het CBS (2022) zien. We pikken er een paar branches uit:

Vervoer en opslag (hoogste kilometrage per jaar): 29.500 km/jaar (ca. 80 km/dag)

Industrie (plek 2): 19.300 km/jaar

Bouwnijverheid (plek 7): 18.200 km/jaar

Overheid (minste kilometers per jaar): 11.600 km/jaar

Zelfs de grootverbruikers zitten dagelijks ver onder de 300 kilometer. In de praktijk is de actieradius van een moderne stekkerbus dus meer dan voldoende. Uitzonderingen daargelaten vanzelfsprekend.

Rijden in een elektrische bus: een feestje

Wie eenmaal elektrisch rijdt, wil niet meer terug. De stilte, het trillingvrije rijgedrag en de directe kracht van de elektromotor maken lange werkdagen veel relaxter. Na een dag onderweg stap je verrassend fris uit.

Let op: laadinfrastructuur is essentieel

Een aandachtspunt blijft: kun je overal makkelijk opladen? Controleer vooraf de laadmogelijkheden op je bedrijfslocatie en onderweg. Bedrijfspanden op industrieterreinen kunnen soms problemen hebben met het verkrijgen van voldoende stroomaansluitingen. Heb je eigen zonnepanelen? Dan is elektrisch rijden helemaal aantrekkelijk.

*Cijfers RVO, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland