5 tips om onbezorgd kilometers te maken met je elektrisch bus

Het is een van de grote struikelblokken bij de aanschaf van een elektrische bedrijfswagen: actieradius. Toch hoeft dat geen grote zorg te zijn wanneer je er bewust mee omgaat. Daarom 5 tips.

Voordat je de markt opgaat voor een elektrische bestelwagen, is het van belang om uit te vinden hoeveel je eigenlijk rijdt. Dan zul je zien dat veel beschikbare actieradiussen al voldoende zijn.

Heb je een gemixt wagenpark, brandstof en elektrisch, dan is het handig om hier bij de planning rekening mee te houden. Reserveer de elektrische bussen voor de werkzaamheden in een zero-emissiezone, pak de brandstofversies voor de klussen aan de andere kant van het land.

Maar hoe rijd je nu onbezorgd de meeste kilometers op een acculading? Wij geven 5 tips.

1. Heeft je bus een snellaadoptie?

Check voor aanschaf of je nieuwe bus een snellaadoptie heeft. Hoe sneller die laadmogelijkheid, hoe eerder je weer met voldoende kilometers op pad kunt. In de tijd van een lunchpauze laad je al heel wat kilometers bij. En de batterij hoeft niet altijd helemaal vol: zolang je maar genoeg kilometers hebt om je (eind)doel te halen.



2. Let op het gewicht bij betimmering

Laat je je bus betimmeren? Kijk dan wat echt nodig is en vraag de specialist om zo licht mogelijke materialen te gebruiken. En heb je alles wel elke keer nodig? Neem alleen mee wat je die dag gaat gebruiken. Elke kilo minder betekent verder rijden zonder opladen.

3. Rijd met beleid: rustig rijden is besparen op je actieradius

Rijd gelijkmatig. Niet te hard optrekken, niet te hard rijden. 100 of 130 maakt echt uit. Laat op tijd het gaspedaal los wanneer je moet afremmen. Elke meter die je maakt waarbij remenergie terugvloeit in de accu, is mooi meegenomen. Hoewel het in het begin misschien gek voelt: zet de kracht van het zogenaamde regeneratief remmen op maximaal. Je remt dan snel op de motor af. Dit levert extra stroom voor de accu op en het scheelt in remblokjes. Vooral in stadsritten levert dit veel extra kilometers op.

4. Slappe banden kosten kilometers

Controleer zeer regelmatig de bandenspanning. Bij veel kilometers zeker eens in de twee weken. Elke afwijking vraagt immers extra energie en kost actieradius.

5. Verwarming bewust gebruiken omdat kou al aardig wat actieradius kost

Het is geen geheim dat de actieradius in de winter afneemt. Flink soms. Tot wel veertig procent. Dit is vanzelfsprekend afhankelijk van het accupakket. Moderne accupakketten kunnen verwarmd worden, wat de afname iets beperkt. Het verwarmen kost immers ook energie. Net zoals de interieurverwarming. Gebruik daarom zoveel mogelijk de meestal aanwezige energiearme stoelverwarming. Of verwarm de accu en het interieur voor terwijl de bus nog aan de laadpaal staat.