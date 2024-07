Renault Kangoo E-Tech Electric: actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h

Nieuws

285 kilometer is de officiële actieradius van deze Renault Kangoo E-Tech Electric. Maar wat is zijn échte bereik? Dus hoe ver kom je als met 100 km/h (of 130 km/h) over de snelweg rijdt? Dat testen wij!

De elektrische Renault Kangoo wordt de eerste bedrijfswagen in onze lange actieradiuslijst. Hij heeft een batterij van 44 kWh en voor onze versie (L1 Extra Open Sesame 22 kW) communiceert Renault een actieradius van 285 kilometer. Net als met personenauto's, testen we het stroomverbruik bij 100 en 130 km/h.



Het multimediasysteem van de Kangoo E-Tech Electric is eenvoudig, maar het communiceert toch maar mooi het stroomverbruik van de airco: 0,2 kWh over onze gehele rit. Buiten is het 27 graden (overdag) en 24 graden (’s avonds), dus hij hoeft ook maar een klein beetje te koelen. Verder is het droog en bijna windstil – ideale omstandigheden voor een EV.



Renault Kangoo E-Tech Electric: actieradius bij 100 km/h

Bij 100 km/h neemt de Renault Kangoo E-Tech Electric genoegen met 16,2 kWh/100 km. Rijd je een volle batterij met een bruikbare capaciteit van 44 kWh helemaal leeg, dan kom je 271 kilometer ver.

Dat maakt deze bedrijfswagen bijna even zuinig als een elektrische cross-over zoals de Kia Niro EV (actieradiustest). Zelfs als je met honderd over de snelweg rijdt, kom je dus al in de buurt van de opgegeven actieradius van 285 kilometer. Gooi een paar stadskilometers in de mix en je zit er zo aan.



Elektrische Renault Kangoo: actieradius bij 130 km/h

In onze vorige actieradiustest (Tesla Model Y) vierden we een nieuw zuinigheidsrecord: 20,3 kWh/100 km bij 130 km/h. Hoe anders is dat bij de elektrische Kangoo: hard rijden kost ‘m veel moeite, met een hoog stroomverbruik van 27,1 kWh/100 km tot gevolg. Dat komt neer op een actieradius van 162 kilometer.

Echte actieradius in verhouding tot WLTP

Actieradius WLTP - 285 km - 100%

Actieradius 100 km/h - 271 km - 95%

Actieradius 130 km/h - 162 km - 57%

Conclusie

In de zomer kun je met 100 km/h door het land rijden en komt de Kangoo E-Tech Electric toch in de buurt van zijn officiële actieradius. Dat is een prettig idee.

Renault communiceert ook een actieradius in de stad van 407 kilometer, maar om zoveel kilometer uit de relatief kleine batterij te wringen moet je snelheid echt omlaag. Dan wil je het stroomverbruik onder de 11 kWh/100 km houden.