Review: de beste Model Y van dit moment is de Tesla Model Y Long Range RWD

Er bestond al een Tesla Model Y Long Range met twee elektromotoren, maar nu is er ook een uitvoering met alleen achterwielaandrijving. Het rijbereik steeg van 533 naar 600 kilometer.

Wat is opvallend aan de Model Y Long Range RWD?

Als je een nieuwe auto koopt sta je er meestal niet bij stil dat het model vroeger of later een opvolger gaat krijgen die beter is. Zo gaat het ook bij telefoons en dat hoort er nu eenmaal bij. Maar de opvolger van de Model Y kunnen we al bijna ruiken. Het ligt in de lijn der verwachting dat hij dezelfde opfrisbeurt krijgt als de Tesla Model 3 …

De geruchten over zo'n nieuwe Model Y waren zo hardnekkig, dat we telkens opsprongen wanneer er een persbericht van Tesla in de mailbox viel. Gaat het over de nieuwe Model Y?! Ondertussen is de druk van de ketel dankzij een verhelderende tweet van Elon Musk: er komt géén nieuwe Tesla Model Y in 2024. Dus als je er vandaag een koopt, is-ie nog zeker een half jaar nieuw.



Wat is goed aan de Tesla Model Y Long Range Achterwielaandrijving?

De Tesla Model Y is misschien wel de beste elektrische auto van dit moment. Hij biedt alle prettige EV-eigenschappen waar Tesla’s bekend om staan, zoals een laag stroomverbruik, een grote actieradius en snel en makkelijk opladen. Natuurlijk doet de Model 3 dat ook, maar de Model Y heeft onze voorkeur dankzij de hoge zitpositie, de vele binnenruimte en de grote achterklep. Het sedanachtig klepje van de Model 3 is lang niet zo praktisch.



En welke uitvoering van de Model Y moet je dan hebben? De Tesla Model Y Long Range RWD maakt de switch naar elektrisch rijden het makkelijkst, want hij heeft de grootste actieradius en dus heb jij de minste actieradius-stress. Als je lange ritten maakt (lees: je rijdt 100 km/h) en het is mooi weer, dan kom je 500 kilometer op een acculading stroom. Voor veel mensen is dat het magische getal.

En denk maar niet dat je op sportief gebied iets mist. Want met maar één elektromotor op de achteras, sprint de Long Range in 5,9 seconden naar de honderd. De Longe Range met twee elektromotoren is slechts 0,9 seconden sneller. Beide hebben een voor EV-begrippen imposante topsnelheid van 217 km/h.

Los van het feit dat er ongetwijfeld een vernieuwde Model Y in de pijplijn zit, is Tesla zo’n merk dat zijn auto’s continu verbetert. Zelfs een auto die 6 maanden nieuwer is, zal een beetje beter zijn. Volgens die logica is dit het beste moment om een ‘oude’ Model Y te kopen. Het model wordt tenslotte al drie jaar gebouwd en gefinetuned.



Bovendien heeft deze generatie van de Model Y nog gewoon een hendel voor de knipperlichten en een hendel waarmee je de automaat en cruise control bedient. We zijn bang dat je de knipperlichten van de nieuwe Model Y moet bedienen met knoppen op het stuur, net als bij de huidige Model 3.

Nog één pluspunt voordat we het over de verbeterpunten gaan hebben: wat voelen alle panelen op en rondom het dashboard lekker zacht aan. De deurvakken zijn aan de binnenkant zelfs bekleed met zachte stof. De Duitse merken decoreren de cabines van hun elektrische SUV’s met een welgemikt schot van het kunststofkanon.

Wat kan beter aan de Model Y Long Range?

De naam van deze versie moedigt aan om lange ritten te maken. En hoewel het rijbereik daarop berekend is, ervaren we op andere vlakken ruimte voor verbetering. Zo is de cabine stil genoeg, maar de nieuwe Model 3 laat horen dat het beter kan. Het veercomfort valt ook een beetje tegen. Op de egale snelweg is alles koek en ei, maar zodra je een klinkerweg opdraait, word je stevig door elkaar geschud. Van een elektrische gezinsauto verwacht je net wat meer gerieflijkheid.

Het volgende verbeterpunt is heel subjectief: de Model Y kan wel een nieuw design gebruiken. Er bestaan wasmachines die meer emotie uitstralen dan de witte auto uit deze test. Daar komt nog bij dat het interieur zijn wowfactor is kwijtgeraakt, want een strak dashboard met een groot centraal beeldscherm is tegenwoordig eerder regel dan uitzondering in de autowereld.

Wat moet je weten over de prijs van deze Tesla Model Y?

De Model Y Long Range RWD kost 49.990 euro en komt dus niet in aanmerking voor EV-subsidie. Het basismodel van 45.990 euro wordt wel gematst met 2950 euro en zo loopt het prijsverschil op tot bijna 7 mille. De een heeft 455 kilometer bereik, de ander 600 kilometer (op 19-inch wielen). Die afweging moet je zelf maken.



Houd er rekening mee dat 600 kilometer in de praktijk neerkomt op 500 kilometer en nog minder als hard rijdt of wanneer het koud is. Met een kleiner accupakket gaat daar nog een kwart vanaf. Misschien toch maar voor de Long Range gaan …

Wat vind ikzelf van de Tesla Model Y met 600 kilometer?

Als iemand mij vraagt wat de beste elektrische auto van dit moment is, dan overpeins ik vliegensvlug alle mogelijke eisen en wensen van EV-rijders en luidt het antwoord steevast: de Tesla Model Y. En de Long Range RWD is eerste keus, want hij biedt de gunstige combinatie van rijbereik, prestaties en prijs.

Tegelijkertijd kan ik zijn mogelijke opvolger niet negeren, want bij het huidige model is ruimte voor verbetering. Maar hoe dat precies gaat uitpakken, weten we op z’n vroegst begin 2025. En dat duurt eigenlijk te lang als je binnenkort de koop- of leaseknoop moet doorhakken.