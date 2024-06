Tesla-kopers krijgen 20.000 km gratis Superchargen – hoeveel is dat waard in geld?

Nieuws

Als je deze maand nog snel even een nieuwe Tesla koopt, krijg je 20.000 kilometer gratis Superchargen cadeau. Nou zijn wij benieuwd: hoeveel is dat presentje waard in keiharde euro’s?

Tesla wil de verkopen een kontje geven. Klanten die in juni 2024 hun nieuwe Tesla bestellen én in ontvangst nemen, kunnen de halve wereld rondrijden op kosten van de baas (Elon Musk). Deze aanbieding geldt voor alle vier de modellen: de Model 3, Model Y, Model S en Model X.



Tip Bespaar op je autoverzekering met AutoBewust van Interpolis Jij maakt zelf keuzes in de dekkingen.

Zo stel je de autoverzekering samen die bij jou past.

En houd je de premie laag. Meer informatie

Zoveel is 20.000 km gratis Superchargen waard

Voor deze berekening moeten we twee dingen weten: het stroomverbruik van de auto en de prijs van Superchargen. De Tesla Model 3 actieradiustest geeft ons een verbruik van 15,3 kWh/100 km. En in het artikel over de voor- en nadelen van de Model 3 prijzen we de duidelijke laadtarieven. Op het scherm lezen we 0,35 euro per kilowattuur af.

Om 20.000 km te rijden, heb je 3060 kWh aan elektrische energie nodig. Vermenigvuldig dat met de prijs van Superchargen en je komt uit op 1071 euro. Zoveel is 20.000 km aan gratis Superchargen waard in dit rekenvoorbeeld.

Nog een rekenvoorbeeld: een jaarabonnement op ons magazine kost nu 45 euro in plaats van 83,88 euro. Dat is een besparing van 46 procent!

Bekijk onze aanbiedingsprijzen



Kleine lettertjes: voorraadauto's



In de kleine lettertjes staan twee belangrijke voorwaarden: Geldig op vooraf geconfigureerde voertuigen, onder voorbehoud van levering tot en met 30 juni 2024. Die datum wisten we al, maar het gaat dus om vooraf geconfigureerde voertuigen – voorraadauto’s.

Dat verklaart waarom Tesla in het actiekader op zijn website doorlinkt naar de pagina met voorraadmodellen. Daar zien we dat de Model 3 en Model Y direct leverbaar zijn; bij de auto’s staat ‘Beschikbaar voor afhalen’.

De voorraadmodellen van de Model S en X zijn ‘Onderweg – Binnenkort beschikbaar’. Arriveren die auto’s op tijd om van deze actie te profiteren? Of komen rijke Model S- en X-kopers überhaupt hun bed niet uit voor een mazzeltje van circa 1100 euro …