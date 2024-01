Nieuwe Tesla Model 3: actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h

Tests

513 kilometer is de officiële actieradius van de nieuwe Tesla Model 3 RWD uit 2023. Maar wat is het échte bereik van de Model 3 Highland? Dus hoe ver kom je als je met 100 km/h (of 130 km/h) over de snelweg rijdt? Dat testen wij!

Tesla doet iets raars: het vermeldt 513 kilometer als WLTP-range op de website, maar dat is in combinatie met de optionele 19-inch wielen. Met de standaard wielen van 18 inch valt de opgegeven actieradius zelfs nog groter uit: 554 kilometer.

Wij focussen ons op 513 kilometer, want onze testauto staat op de nieuwe Nova-wielen van 19 inch. De lakkleur heet trouwens Stealth Grey en is ook nieuw.

Zo testen wij

We rijden onze standaard testronde van 100 kilometer. Dat doen we met 100 en 130 km/h. Hier rollen twee verbruikscijfers uit en daarmee berekenen we de actieradius van een volle batterij. Aangezien Tesla zelf niet communiceert hoe groot het accupakket van de Tesla Model 3 RWD is, gaan we uit van onze eigen meting: 57 kWh. Tot slot het weerbericht: overdag is het 7 graden, ’s avonds is het iets warmer: 9 graden.

Verbruikerscijfers 'Huidige rit'. Links 100 km/h, rechts 130 km/h.

Tesla Model 3 (2023): actieradius bij 100 km/h

Bij 100 km/h heeft de nieuwe Model 3 onder de genoemde weersomstandigheden een gemiddeld stroomverbruik van 15,3 kWh/100 km. Rijd je een volle batterij met een bruikbare capaciteit van 57 kWh helemaal leeg, dan kom je 372 kilometer ver.

Dat is goed nieuws en slecht nieuws. Enerzijds is een verbruik van 15,3 kWh/100 km super zuinig. Voor je beeldvorming: de Hyundai Ioniq 6 (actieradiustest) scoorde 16,9 kWh/100 km. Anderzijds valt een range van 372 kilometer tegen als je hoopt op 513 kilometer.

Tip Bespaar op je autoverzekering met AutoBewust van Interpolis Jij maakt zelf keuzes in de dekkingen.

Zo stel je de autoverzekering samen die bij jou past.

En houd je de premie laag. Meer informatie

Tesla Model 3: actieradius bij 130 km/h

Ook op de hoogste legale snelheid van Nederland is de Model 3 opvallend zuinig. We zijn gewend aan verbruikscijfers rond de 25 kWh/100 km, maar de boordcomputer rapporteert slechts 21,3 kWh/100 km. Het resultaat is een 130-km/h actieradius van 267 kilometer.

Volgende keer testen we de actieradius van de BMW i5. Met onze nieuwsbrief mis je 'm niet.

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Echte actieradius in verhouding tot WLTP

Actieradius WLTP - 513 km - 100%

Actieradius 100 km/h - 372 km - 73%

Actieradius 130 km/h - 267 km - 52%

Conclusie

De Tesla Model 3 was in 2019 al een van de aller zuinigste elektrische auto’s en in ruim vier jaar tijd is geen efficiëntere concurrent opgestaan. De nieuwe Model 3 scoort opnieuw indrukwekkend lage verbruikscijfers.

Tegelijkertijd communiceert Tesla een wel heel optimistische actieradius van 513 kilometer. Natuurlijk is de WLTP-test anders dan onze 100 km/h-test, maar als potentiële Tesla-koper moet je evengoed beide getallen weten. Maar weet ook dat maar heel weinig auto’s 372 snelwegkilometers uit zo’n relatief kleine batterij van 57 kWh persen.