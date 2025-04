Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 17 (2025)

Nieuws

Alweer een week voorbij! Op autoreview.nl kijken we terug op de afgelopen zeven dagen. Daarin werden we snotterig van Subaru en maakte de overheid ons zowaar een beetje blij.

Top - Dikke Porsches met dik 400 pk voor Golf-prijsjes

Overweeg je de aanschaf van een nieuwe hete hatchback met 200 tot 300 pk? Niet doen! Deze Porsches met dik 400 tot 500 pk zijn goedkoper dan een nieuwe Volkswagen Golf GTI! Lees het artikel hieronder voor het hele verhaal.



Top - EV-bezitters: zóveel minder betaal je straks aan wegenbelasting

De wegenbelasting voor elektrische auto’s gaat omlaag, want het kabinet verhoogt de korting op de motorrijtuigenbelasting in 2026 van 25 naar 30 procent. Hoeveel scheelt dat? Wij slaan aan het rekenen! Reken hieronder met ons mee.

Top - Lexus ES (2026): dit krijg je als perfectionisten een EV bouwen

We laten onze objectiviteit heel even varen; de nieuwe Lexus ES is onthuld en wat vinden we hem mooi! Voor het eerst in zijn bestaan komt de Lexus ES ook als volledig elektrische auto. Maar geen zorgen: ook de hybride blijft. Gejuich alom, al is ook iets wat ons minder bevalt. Hieronder lees je wat dat is.

Flop - En weer sneuvelt er een gave grote stationwagon

Treurig nieuws voor de fans van grote stationwagons. Niet alleen bij Volvo en Mercedes zitten ze op de schopstoel, ook Subaru neemt er afscheid van. De Subaru Outback behoudt z’n naam, maar verandert in een SUV. En dan heb je het ergste nieuws hieronder nog niet eens gelezen ...

Flop - Firefly is vanbuiten leuk, maar vanbinnen saai én duurder dan verwacht

Je kijkt naar de Firefly. Deze nieuwe compacte elektrische auto komt uit China, en is speciaal ontwikkeld voor Europa. Wij hebben de Firefly al in het echt gezien én erin gezeten. Zes dingen vielen ons op. Veel is positief, maar er zijn ook minpunten. Struikel jij over hetzelfde? Lees het en je weet het!

Flop - 'Goedkope Tesla rolt over 6 tot 9 weken van de band'

Sorry, dat zou natuurlijk goed nieuws kunnen zijn, aan de andere kant krijgen we het gevoel van 'daar gaan we weer'. Die 'goedkope' Tesla is ons al zo vaak beloofd ... Eerst zien, dan geloven. Al lijkt het nu wel erg concreet te worden, als je het onderstaande leest.