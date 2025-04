En weer sneuvelt er een gave grote stationwagon

Nieuws

Treurig nieuws voor de fans van grote stationwagons. Niet alleen bij Volvo en Mercedes zitten ze op de schopstoel, ook Subaru neemt er afscheid van. De Subaru Outback behoudt z’n naam, maar verandert in een SUV.

De Subaru Outback begon zijn Europese carrière in 1997 als Legacy Outback, een opgeruigde versie van de Subaru Legacy Touring Wagon. Uiteraard met Subaru’s eigen permanente vierwielaandrijving, meer bodemvrijheid en aangekleed met stoere kunststof versierselen. Buiten Europa heette de opgestoerde Legacy meteen al simpelweg 'Outback'.



Daarmee bewoog de Legacy Outback zich in hetzelfde genre als de Volvo V70 XC en de Audi A6 Avant Allroad. En niet zonder succes. Vooral in de Verenigde Staten was de auto populair en uiteraard waren de bewoners van de Australische Outback er eveneens dol op. In Europa liepen vooral Scandinaviërs, Zwitsers en Oostenrijkers weg met de stoere Japanner. De huidige Outback debuteerde in 2021.

Zoveel hoger is de nieuwe Subaru Outback (2026)

Vanaf 2003 werd de Outback een model op zichzelf, maar hij bleef het oorspronkelijke concept trouw. Maar voor modeljaar 2026 neemt Subaru hier afscheid van. Want als we de hoogtemaat erbij nemen, blijkt de nieuwe Outback toch echt een SUV en geen crossover-stationwagon meer. De auto is zonder dakrails 5 cm hoger dan z’n voorganger mét: 173,7 cm versus 168,6 cm. De lengte is met iets meer dan 2,5 cm toegenomen tot 493,5 cm, en in de breedte groeide de Outback met ruim 4 cm tot 191,5 cm.



Overdosis kunststof

Het design van de Outback is eveneens flink aangepakt. We zien veel strakke vouwen, maar de intimiderende, grofmazige grille, geflankeerd door gestapelde koplampen, springt wel het meest in het oog. Daarnaast heeft Subaru allesbehalve bezuinigd op ongespoten kunststof panelen.



Alsof Subaru wil benadrukken dat al die andere dikdoeners eigenlijk maar nep-SUV's zijn. Vooral de aangezette spatbordranden lijken uit te willen schreeuwen: “Ik ben de stoerste!” De één vindt het gaaf, de ander associeert de Outback met een plastic actieheld uit de speelhoek van de kleuterklas.

Opgewaardeerd interieur

Die woestijn van hard plastic aan de buitenkant doet het ergste vrezen voor het interieur. Onterecht – de vorige Outback was vanbinnen al netjes afgewerkt, en dat is er bij de nieuwe alleen maar beter op geworden. Fraai ogende, zachte materialen voeren de boventoon.



Verder heeft het Volvo-achtige infotainmentscherm het veld geruimd. De nieuwe Outback heeft een hoog geplaatst, horizontaal georiënteerd touchscreen met een diameter van 12,1 inch. Wat Subaru gelukkig onaangetast heeft gelaten, zijn de fysieke knoppen voor de klimaatregeling. En ook de ouderwets ogende, kloeke keuzehendel is gebleven.

Enorme bagageruimte Subaru Outback (2026)

De make-over is niet alleen cosmetisch. Subaru meldt dat de nieuwe carrosserie goed is voor 980 liter bagageruimte, zo’n 57 liter meer dan voorheen, grotendeels dankzij een 5 cm hogere daklijn. Die levert ook meer hoofdruimte op.



Boxermotor met en zonder turbo

Opmerkelijk genoeg schuilt er onder de nieuwe body vrijwel ongewijzigde techniek. Begrijp ons niet verkeerd, we vinden het leuk dat de boxermotor en de vierwielaandrijving zijn gebleven. Maar dat Subaru nog steeds een turboloze 2,5-liter viercilinder monteert, begrijpen we niet. We kunnen ons niet voorstellen dat de Outback lichter is geworden.

Dat betekent waarschijnlijk dat de aanwezige 180 pk’s en 241 newtonmeters wel erg hun best moeten doen om de Japanse kolos in beweging te brengen.



Voor wie meer pit wil, heeft Subaru de XT-variant achter de hand. Die heeft de al eerder gebruikte, maar hier nooit geleverde 2,4-liter turboboxer met 260 pk en 376 Nm. Bij beide motorvarianten worden de krachten via een cvt naar de wielen gebracht. Subaru benadrukt dat het AWD-systeem sneller reageert en op meerdere punten verfijnd is.

Komt de nieuwe Subaru Outback ook naar Nederland?

Als we de Nederlandse verkoopcijfers van de huidige Subaru Outback erbij pakken, springen de tranen ons in de ogen. Van 2021 tot en met het eerste kwartaal van 2025, zijn er welgeteld 118 op kenteken gezet. Als je de prijs-prestatie-index erbij pakt (bijna 80.000 euro voor 169 pk), is dat niet zo vreemd. Blame it on the bpm, baby!



De vraag is dan ook of de Nederlandse Subaru-importeur de moeite neemt om de nieuwe Outback hier op de markt te brengen. Zo niet, dan verliezen we niet alleen een stoere stationwagon, maar een compleet model.