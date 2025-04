Nieuws

Bijna niemand wil 'm: de Subaru Solterra. Een facelift moet ervoor zorgen dat consumenten de elektrische SUV weer zien staan. We noemen 4 verbeterpunten.

In maart 2025 werd slechts 1 Subaru Solterra op kenteken gezet. Kijken we naar het eerste kwartaal van dit jaar, dan zien we 6 registraties. We kunnen dus gerust concluderen dat bijna niemand de Subaru Solterra wil hebben. Tweelingbroer Toyota bZ4X doet het beter, maar ook niet om over naar huis te schrijven: 129 registraties in afgelopen maart, 223 stuks in het eerste kwartaal.

De Toyota bZ4X heeft pas ook een facelift gekregen en nu is het de beurt aan de Subaru Solterra. Kleine kanttekening: de auto op de foto's is een Amerikaanse versie, die mogelijk in detail afwijkt van de uitvoering die naar Europa komt. In Amerika komt-ie eind 2026 op de markt.

We hakken de facelift van de Subaru Solterra in 4 stukken:

1 - nieuw design

Subaru heeft het over een 'nieuwe EV-lichtsignatuur', maar wij noemen het gewoon koplampen met een ander design. Ze staan de elektrische SUV goed. De mistlampen zijn verhuisd van onder in de voorbumper naar een plekje onder de gewijzigde koplampen. Bovendien zijn ze voortaan vierkant in plaats van rond. De voorbumper is nieuw. Het Subaru-logo in de neus geeft licht.

Wat verdwenen is, zijn de zwarte kunststof carrosseriedelen rond de wielkasten. Die zijn voortaan in de kleur van de carrosserie gespoten. Gelukkig maar, we zijn nooit een fan geweest van al dat zwart. We vroegen ons altijd af hoe dat er over 10 jaar uitziet.

Geheel volgens de mode is het Subaru-logo achterop vervangen door de uitgeschreven merknaam. Subaru heeft het verder over nieuwe 18- en 20-inch wielen.

Van de buitenkant ziet de vernieuwde Solterra er anders uit dan de gefacelifte bZ4x die een Prius-neusje heeft gekregen. Het dashboard is echter krek eender. Ons hoor je niet klagen, want net als bij de Toyota betekent dit standaard een groter 14-inch multimediascherm. Verder spotten we fraaie draaiknoppen voor de aircobediening. Die vind je bijvoorbeeld ook in de Lexus NX.

2 - meer actieradius

Subaru heeft een batterij van 74,7 kWh in de vernieuwde Solterra gelepeld. Dat was 71,4 kWh. Hiermee komt de actieradius uit op bijna 460 kilometer. Dat is nog volgens de Amerikaanse meetmethode. Voor de huidige Solterra geeft Subaru een WLTP-range op van 465 kilometer. Subaru claimt een verbetering van 25 procent. Dat zou een Europese actieradius van circa 580 kilometer opleveren. Flink meer dus.

3 - meer vermogen

Het vermogen van de vierwielaangedreven Subaru Solterra stijgt naar 230 pk (nu: 218 pk). De nieuwe XT-uitvoering komt tot 333 pk, waarmee de elektrische SUV in 5 seconden vanuit stilstand naar 100 km/h accelereert. Het huidige model doet hier 6,9 seconden over.

4 - sneller laden

Snelladen kon met 150 kW en dat blijft zo. Dat het toch minder lang duurt dan voorheen, is volgens Subaru te danken aan een nieuwe voorverwarmingsfunctie voor het accupakket. Hierdoor zal de laadsnelheid dichter bij de beloofde 150 kW liggen – een functie die je handmatig of automatisch kunt inschakelen. Reken op ongeveer 30 minuten (10-80 procent).

Ook auto's die minder populair zijn, komen voorbij in onze gratis, wekelijkse nieuwsbrief!