Toyota doet beroep op oude bekende en gaat 3 nieuwe EV’s bouwen

Nieuws

Toyota en elektrische auto’s zijn tot nu toe nog geen gelukkig huwelijk, maar er is een voorzichtige kentering te zien. Toyota wil snel 3 elektrische SUV’s introduceren en zoekt daarvoor hulp bij een oude bekende.

Toyota en Subaru gaan samenwerken aan de ontwikkeling van drie nieuwe EV’s. De samenwerking is niet verrassend: Toyota heeft een aandeel van 20 procent in Subaru. Eerder werd de Toyota bZ4X, de enige elektrische auto die in Europa wordt aangeboden, al samen met Subaru ontwikkeld. Bij hun landgenoten heet de auto Subaru Solterra, een naam die minder lastig te onthouden is.



Ook al het interessante nieuws over Toyota komt voorbij in onze gratis wekelijkse nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Elektrische zevenzitter Toyota

Een van die drie nieuwe EV’s wordt een elektrische zevenzitter. Deze is gebaseerd op het Toyota bZ5X conceptmodel dat Toyota in 2021 naar buiten bracht (zie foto rechts). Over de andere twee modellen die samen met Subaru worden ontwikkeld is nog niets bekend.

Toyota druk met EV’s

Buiten deze EV’s met Subara heeft Toyota nog meer plannen met elektrische auto’s. Zo werd onlangs een elektrische versie van de enorme Toyota Highlander aangekondigd, en toonden de Japanners twee nieuwe elektrische modellen tijdens de autoshow in Beijing.

De Toyota bZ3X is een grote en hoekige elektrische SUV (foto links), de Toyota bZ3C een fastback die wat weg heeft van de Toyota Prius (foto rechts). Eigenlijk zijn beide modellen alleen voor de Chinese markt, maar Toyota overweegt om de bZ3X ook naar Europa te halen. Hopelijk verzinnen ze dan ook wat logischere namen; het goochelen met cijfers en letters van Toyota wordt wel erg verwarrend als het EV-aanbod groter wordt.



Tip Goed verzekerd de weg op Kies de dekking die bij jouw (elektrische) auto past met de Interpolis Autoverzekering. Standaard € 0,- eigen risico en vrije reparatiekeuze. Bekijk nu

Toyota bZ4X in Nederland

Deze hulp is meer dan welkom, want hoewel Toyota in de eerste vier maanden een van de populairste merken van Nederland was (3e in verkoopaantallen achter Kia en Volvo), is dit niet te danken aan de bZ4X. De elektrische SUV ging slechts 301 keer over de toonbank, goed voor een schamel aandeel van slechts 2,57 procent. Vorig jaar verkocht Toyota maar 770 exemplaren van zijn enige elektrische auto.