Met dit nieuwe elektrische model wil Toyota zijn achterstand inlopen

Toyota loopt nog niet echt lekker op EV-gebied. Het merk laat zich de kaas van het brood eten door Tesla, Kia, Hyundai en diverse Chinese merken. Met minstens één nieuw model willen de Japanners een sprong naar voren maken. Al hopen wij dat daar nóg eentje bij komt.



De Toyota bZ4X is momenteel het enige volledig elektrische model waarmee het Japanse merk hier op de markt is. De auto werd matig ontvangen en is allesbehalve een bestseller. Of dat komt door het wat onwennige design of de weinig indrukwekkende elektrische specs, is de vraag. Feit is wel dat Toyota internationaal op EV-gebied wordt afgetroefd door Kia, Hyundai, Tesla en een aantal Chinese merken.



Van het eerder aangekondigde EV-offensief hebben we tot dusver alleen de Toyota bZ3 gezien, een elektrische sedan in het segment van de Tesla Model 3. Dit model wordt in China gebouwd en ook alleen op de thuismarkt verkocht. Verder werd onlangs een elektrische versie van de enorme Toyota Highlander aangekondigd.



Grote elektrische SUV van Toyota



Op de autoshow in Beijing heeft Toyota nu ook nieuwe, grote elektrische SUV onthuld, de bZ3X. Deze robuuste vijfzitter is ontwikkeld in samenwerking met Toyota's Chinese joint venture-partner GAC. We zien wel enige uiterlijke verwantschap met de Toyota RAV4, maar dan met de typische smalle lichtunits zoals de huidige mode voorschrijft.

De bZ3X is een slag groter dan de bZ4X en de nadruk ligt dan ook op ruimte en comfort. Het minimalistische dashboard heeft nauwelijks bedieningselementen. Die zijn grotendeels verplaatst naar een groot infotainmentscherm.

Toyota beweert dat de bZ3X is uitgerust met 'de nieuwste rijassistentiesystemen', al is nog onduidelijk welk niveau van assistentie de auto precies biedt. Ook over de technische specificaties van de SUV is nog niets bekendgemaakt. De Toyota bZ4X en bZ3 sedan, die batterijen van BYD gebruikt, zijn beide gebaseerd op het e-TNGA platform. Dat doet vermoeden dat dit platform waarschijnlijk ook onder de bZ3X zit, al is ook dat nog niet bevestigd.



Mooie elektrische fastback



De bZ3X werd in Beijing onthuld samen met de Toyota bZ3C, een fastback-versie van de bZ3 sedan. Waar de bZ3X doet denken aan de RAV4, wekt de Toyota bZ3C associaties met de huidige Toyota Prius. Het interieur ziet er voor een Toyota ongebruikelijk voluptueus uit, wat vooral te danken is aan de donkerrode bekleding. Wij krijgen het er warm van.



Actieradius Toyota bZ3X



Verwacht wordt dat de Toyota bZ3C en de bZ3X hetzelfde LFP-accupakket van BYD zullen gebruiken als de sedan. Dat is er in twee versies: met 50 of 65 kWh. Volgens de Chinese CLTC-norm levert dat voor de topversie een actieradius op van 600 kilometer. Omgerekend naar de in Europa gebruikte WLTP-norm is dat waarschijnlijk ruim 100 km minder. Daarbij heeft de bZ3 sedan een erg lage luchtweerstand (Cw-waarde 0,22). Het lijkt ons sterk dat de hoge bZ3X net zo ver komt op een vol accupakket. Daarom lijkt het ons geen slecht idee om er een iets grotere batterij in te leggen.

Nieuwe elektrische Toyota's naar Europa?



Zowel de Toyota bZ3C als de bZ3X komt in 2025 op de Chinese markt. Daarnaast doet het gerucht de ronde dat Toyota serieus overweegt om de bZ3X ook naar Europa te brengen. Leuk, maar verander de naam dan in bZ5X - hij komt immers boven de bZ4X te staan. En als je dan toch bezig bent, stuur dan gelijk een schip bZ3C's (bZ5C's?) mee, want die vinden we veel mooier. Wordt vervolgd!