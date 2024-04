Die zagen we niet aankomen: deze bekende Toyota wordt elektrisch!

Nieuws

Toyota doet het momenteel heel goed. Maar de verkopen van de Toyota Highlander kunnen nog wel een zetje in de goede richting gebruiken (wat heet). Hier lijkt Toyota nu een oplossing voor te hebben gevonden.

Toyota registreerde in het eerste kwartaal van dit jaar in Nederland de meeste auto's. Maar de Nederlandse Toyota-dealers zetten in de eerste drie maanden slechts 27 Highlanders op kenteken. Alleen de Toyota GR86 en de Toyota GR Supra deden het met één registratie nog slechter, maar dit zijn dan ook sportwagens, niet bepaald het segment waar Nederland voor warm loopt.

De Highlander is een SUV. Kat in het bakkie, zou je zeggen, want daar zijn Nederlanders dol op. Maar dus niet de Highlander. Zelfs de peperdure BMW X5 doet het beter (328 stuks).

Wellicht dat de nieuwe aangekondigde uitvoering het verschil kan maken. Tegenover carbuzz.com heeft David Christ van Toyota Amerika bevestigd dat Toyota werkt aan een volledig elektrische versie van de Highlander.



Elektrische Highlander is opmerkelijk

Dat Toyota plannen heeft voor een elektrische Highlander is om twee redenen opmerkelijk. 1: Toyota is nog behoorlijk sceptisch over elektrische auto's en 2: moet de naam van een elektrische Toyota niet beginnen met bZ? De enige EV die Toyota nu heeft, heet immers Toyota bZ4X. En de volgende, een kleinere elektrische auto, gaat hoogstwaarschijnlijk bZ3X heten.

Volgens carbuzz.com twijfelt Toyota nu over de afkorting bZ, die voor Beyond Zero staat. Die zou te verwarrend zijn. Het overweegt om terug te keren naar modelnamen die veel mensen wél bekend in de oren klinken. De Highlander is in Amerika al jarenlang te koop en heeft dus een naamsbekendheid opgebouwd waar geen bZ nog tegenop kan. Al lijkt het erop dat de afkorting bZ in Europa wel blijft bestaan.

Meer Toyota EV's op komst

Overigens zegt David Christ dat Toyota echt wel werk maakt van het ontwikkelen van EV's. "In de toekomst ga je nog veel meer elektrische modellen van Toyota zien."

Zoals gezegd wordt de volgende EV van Toyota de bZ3X, een compacte SUV/crossover die onder de bZ4X gepositioneerd wordt. De productieversie van dit model in het B-segment wordt nog dit jaar officieel onthuld.

Naar Europa?

Terug naar Nederland. Een elektrische Highlander zou de verkopen enigszins uit het slop kunnen halen, maar het is maar de vraag of-ie naar Europa komt. Bij de hybride-uitvoering gebeurde dat wel, al zou ook deze Highlander aanvankelijk de oversteek niet maken. Zijn lagere CO2-uitstoot en de hieraan gekoppelde lagere aanschafprijs maken hem in theorie aantrekkelijk.

Een EV kent helemaal geen CO-uitstoot en de elektrische Highlander zou een mooie concurrent kunnen zijn voor bijvoorbeeld de Kia EV9 en een goedkoper alternatief voor de Volvo EX90. Laten we zijn komst naar Europa dus voorzichtig met potlood noteren ...