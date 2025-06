Laatste koopkans: deze Toyota heeft 441 pk én een handbak

Nieuws

Toyota neemt afscheid van de Supra met de GR Supra A90 Final Edition. De Japanners gaan eruit met een knaller: 441 pk en 571 Nm mét een handbak! Dat wordt roken geblazen.

GR Supra A90 Final Edition, zo heet de exit knalfuif voor de Toyota GR Supra. Op alle fronten scherpten de mannen en vrouwen van Toyota Gazoo Racing de Supra aan. Daarbij maakten ze gebruik van de kennis die ze opdeden met de officiële raceversie van de Supra: de GT4. Maar het hoogtepunt van deze super-Supra is dat hij standaard geleverd wordt met een handgeschakelde zesbak.

Handbak met 441 pk

441 pk en een handbak. Dat vraagt wel om wat extra aandacht bij het rijden. Zo’n koppelingsplaatje kun je met een pk’tje of 100-150 nog best mishandelen zonder al te grote problemen, maar wanneer je meer dan 400 pk vermogen loslaat, moet je wel weten hoe je met je koppelingspedaal omgaat.

Een dikke kuit is bovendien vereist, want om een koppeling sterk genoeg te maken voor dit vermogen, heb je zwaar materiaal nodig. Deze afscheid-Supra is dus een auto voor échte kerels.

Als het testosterongehalte van de opper-Supra je iets te gek wordt, ben je beter af met de Toyota Yaris. Deze populaire zuinige hybride auto mét automaat kun je via Auto Review private leasen voor scherpe maandbedragen.

De Toyota Yaris is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 309,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Toyota Yaris private lease prijzen.

Kleine stapjes, groot resultaat

Terug naar de GR Supra A90 Final Edition. Behalve de handbak zorgen de aanpassingen aan de motor voor een spektakelstuk. Een aangepaste luchtinlaat, een verbeterde katalysator en een uitlaat van Akrapovic zorgen ervoor dat de zescilinder turbomotor er nog meer lucht en benzine doorbrast.

Deze nieuwe beluchting heeft als resultaat dat het oké-vermogen van 340 pk naar 441 pk stijgt! Het koppel stijgt van 500 Nm naar 571 Nm. En om dat vermogen naar de achterwielen te krijgen heeft de super-Supra geen laffe automaat, maar een heuse handgeschakelde bak. Dit is het betere echte-mannen-werk.

Wat juist daalt, is de prijs van een abonnement op Auto Review. Slechts tijdelijk, dus: Pak die 50% korting

Wie A zegt …

Met zoveel extra power is het goed dat Gazoo Racing ook aandacht heeft besteed aan het onderstel, de besturing en de remmen. Het onderstel werd ontwikkeld samen met KF, die hetzelfde deden voor de GT4-raceversie. De remmen zijn groter en komen van racespecialist Brembo. De besturing werd nog directer gemaakt voor een ultiem racegevoel. Alles om die 441 pk’s in de hand te kunnen houden.

Tip Ontdek de Volkswagen Polo Stel jouw Volkswagen Polo samen, standaard vol features zoals Digital Cockpit, Lane assist en LED Matrix-verlichting, Stel samen

Unieke feestgangers

En tot slot wil het oog ook nog wat. Zo wordt de GR Supra A90 Final Edition gespoten in matzwart. In het interieur vallen de knalrode Recaro racestoelen op. Met feestgangers als Gazoo, Akrapovic, Brembo, KF en Recaro weet je dat dit afscheid een knalfeestje gaat worden.

Wees er wel snel bij, want het feest is maar voor 300 kopers weggelegd. De prijs en beschikbaarheid van de Toyota GR Supra A90 Final Edition voor Nederland en België is (nog) niet bekend.